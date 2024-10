Metodo classico: piega e comprimi

Il metodo classico per piegare le lenzuola in modo ordinato è sempre efficace per risparmiare spazio. Stendi le lenzuola su una superficie pulita. Piegale a metà nel senso della lunghezza, poi piegale di nuovo a metà. Continua a piegare a metà fino a ottenere un rettangolo compatto. Per le lenzuola con angoli, infila gli angoli elastici l’uno nell’altro prima di piegare per creare una superficie liscia e piatta. Per una soluzione ancora più compatta, considera l’uso di sacchetti per il sottovuoto. Questi sacchetti ti permettono di comprimere le lenzuola, riducendo significativamente il loro volume e rendendole più facili da conservare. Metti le lenzuola compresse dentro uno scaffale alto o in un cassetto in modo che siano accessibili quando necessario.

Il metodo KonMari

Per le lenzuola puoi ispirarti anche al metodo KonMari, una tecnica che si concentra sulla creazione di un piegamento compatto e verticale. Inizia piegando la lenzuola a metà nel senso della lunghezza, poi piegala di nuovo a metà. Piega la lenzuola in terzi, creando un piccolo pacchetto rettangolare che può stare in piedi. Questo metodo non solo permette di risparmiare spazio, ma rende anche più facile vedere e accedere alle lenzuola. È particolarmente utile per organizzare le lenzuola nei cassetti o sugli scaffali dove lo spazio verticale è limitato.

Il pacchetto con le federe

Questa tecnica prevede di piegare le lenzuola e riporle all’interno di una federa abbinata. Inizia piegando la lenzuola con angoli e la lenzuola piatta in piccoli rettangoli. Metti le lenzuola piegate e eventuali federe aggiuntive all’interno di una delle federe del set. Piega l’estremità aperta della federa per creare un pacchetto ordinato. Questo metodo mantiene tutti i pezzi di un set di lenzuola insieme, rendendo facile prendere tutto ciò di cui hai bisogno in una volta sola. Aiuta anche a mantenere il tuo armadio ordinato e organizzato.

