Leggi anche Come rimuovere le macchie di gelato dai tessuti

Aceto e bicarbonato di sodio

Riempi la pentola con parti uguali di acqua e aceto bianco. Porta la miscela a ebollizione. Togli dal fuoco e aggiungi un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio. Lascia riposare per qualche minuto, poi strofina la pentola con una spugna non abrasiva.

Limone e acqua

Taglia un paio di limoni a fette e mettili nella pentola. Aggiungi abbastanza acqua per coprire le aree bruciate. Porta a ebollizione e lascia sobbollire per circa 10-15 minuti. Lascia raffreddare, poi strofina la pentola con una spugna non abrasiva.

Detersivo per piatti e acqua calda

Riempi la pentola con acqua calda e aggiungi qualche goccia di detersivo per piatti. Lascia in ammollo per alcune ore o durante la notte. Strofina la pentola con una spugna non abrasiva.

Pasta di bicarbonato di sodio

Prepara una pasta con bicarbonato di sodio e una piccola quantità di acqua. Applica la pasta sulle aree bruciate e lascia riposare per alcune ore. Strofina la pentola con una spugna non abrasiva.

Acqua bollente e detersivo in polvere

Aggiungi un cucchiaio di detersivo in polvere alla pentola. Riempi con acqua e porta a ebollizione. Lascia sobbollire per circa 15 minuti, poi strofina la pentola con una spugna non abrasiva.