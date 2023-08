Come utilizzare la rafia: cinque lavoretti fai da te

S e volete realizzare alcuni lavoretti fai da te con l'uncinetto, la rafia è perfetta per esercitarvi. Si tratta di un materiale naturale, robusto, versatile e super adatto all'estate. Ecco alcune idee da mettere in pratica in breve tempo.

Borsa

Con l’uncinetto e la rafia potete realizzare una fantastica borsa. Potete adattarla a qualsiasi utilizzo: in spiaggia come borsa da mare o in città come shopping bag.

Pochette

Per le serate più chic, con la rafia potete creare anche un’elegante pochette. Vi serviranno una chiusura tipo click-clack, una bobina di rafia e un uncinetto di tipo 4,5.

Cappello

Il cappello in rafia è un must have dell’estate. Un accessorio elegante, perfetto per caratterizzare i vostri look da spiaggia. Se avete dimestichezza con l’uncinetto, potete realizzarlo da sole. Vi serviranno circa 100 gr di rafia naturale e un uncinetto di tipo 7.

Sottopiatto

Con l’uncinetto e la rafia potete creare anche dei sottopiatti. Un’idea bella e originale. Sbizzarritevi con i colori per abbellire la vostra tavola.

Ombrellone

Con la rafia potete anche realizzare un ombrellone, da collocare nel vostro giardino. Oltre alla rafia, procuratevi del fil di ferro piuttosto robusto, delle forbici e un vecchio ombrellone e mettevi al lavoro.