Se hai un giardino o una terrazza con tante piantine aromatiche, un modo per utilizzare è fare in casa gli oli aromatici. Così, non solo sfrutterai le piante che hai tanto curato, ma porrai le basi per aggiungere sapore ai tuoi piatti anche durante la stagione invernale. I più comuni e utilizzati anche in cucina sono l’olio di menta piperita, di rosmarino, limone e basilico. Ovviamente, puoi farli anche con le “erbette” comprate al supermercato. Per realizzarli puoi seguire due metodi: a caldo oppure a freddo.

Metodo a caldo: ingredienti

Olio extravergine di oliva Aromi a scelta (peperoncino, aglio, basilico, rosmarino e così via)

Oli aromatici, metodo a caldo: come fare

Lava e asciuga accuratamente gli aromi. Mettili in un pentolino insieme all’olio extravergine di oliva. Scalda il tutto portando la temperatura a circa 40°C. Quindi, lascia raffreddare. Quando l’olio sarà freddo, filtralo per rimuovere gli aromi e conservalo in una bottiglia di vetro.

Leggi anche Cosa sono gli oli essenziali antibatterici e come usarli al meglio?

Metodo a freddo: gli ingredienti

Olio extravergine di oliva Aromi a scelta (rosmarino, timo, limone, basilico e così via).

Oli aromatici, metodo a freddo: come fare

Lava e asciuga accuratamente gli aromi. Mettili in un barattolo di vetro a chiusura ermetica e aggiungi l’olio. Lascia il tutto in infusione per 2-3 settimane in un luogo buio. A questo punto, basterà filtrare l’olio e conservalo in una bottiglia di vetro, al riparo da luce, calore e ossigeno.