La realizzazione di un porta spezie con materiali di recupero può essere un’attività divertente e creativa, oltre che un’ottima idea per riciclare e ridurre gli sprechi. Per iniziare, potresti cercare in casa oggetti come vecchie lattine o barattoli di vetro, selezionando quelli che si prestano meglio per essere riutilizzati come contenitori per le tue spezie. Realizzare un porta spezie con materiali di recupero non solo ti consentirà di organizzare le tue spezie in maniera originale, ma ti darà anche la soddisfazione di aver dato nuova vita a oggetti, contribuendo così a un approccio più sostenibile e consapevole nel tuo ambiente domestico.

Materiali e strumenti per realizzare un porta spezie

Per realizzare un porta spezie fai da te occorrono:

Barattoli di vetro riciclati

Tavola di legno riciclata o pezzi di pallet

Chiodi o viti di recupero

Carta vetrata (carta abrasiva)

Vernice o vernice ecologica (opzionale)

Martello o cacciavite

Sega (se necessario per tagliare il legno)

Trapano elettrico (opzionale)

Pennello (se utilizzi vernice o vernice)

Procedimento

Una volta procurati i materiali, ecco come procedere per creare il porta spezie:

Inizia pulendo bene i barattoli di vetro. Rimuovi le etichette e assicurati che siano asciutti. Leviga la tavola di legno per eliminare le schegge e ottenere una superficie liscia. Se necessario, taglia la tavola di legno alla dimensione desiderata per accogliere i barattoli. Puoi creare una mensola semplice o più livelli a seconda dello spazio disponibile e del numero di barattoli che vuoi utilizzare. Con l’aiuto di chiodi o viti, fissa i coperchi dei barattoli sotto la tavola di legno. Assicurati che siano saldamente fissati per supportare il peso delle spezie. Se lo desideri, puoi dipingere o verniciare la tavola di legno per darle un aspetto rifinito. Utilizza una vernice o una vernice ecologica per rimanere nello spirito del riciclo e del rispetto dell’ambiente. Fissa il portaspezie al muro della cucina con chiodi o viti. Posiziona i barattoli sui loro coperchi e riempili con le vostre spezie preferite.

Leggi anche Come realizzare una libreria sospesa con materiali riciclati

Leggi anche Come realizzare una mini serra per piante grasse