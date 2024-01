Utensili per il fai da te: cosa non può mancare in casa

Q uali utensili per il fai da te non possono mancare in casa? Se sei alle prime armi, ecco dieci attrezzi irrinunciabili per cominciare a prendere confidenza con questo "nuovo mondo".

Martello

Utile per inchiodare, smontare e montare.

Cacciavite

Per avvitare e svitare viti e bulloni.

Pinze

Per tagliare, piegare e tenere saldamente.

Livella

Per posizionare correttamente quadri, mensole e mobili.

Metro

Per misurare lunghezze e distanze.

Forbici

Per tagliare tessuti, cartone, carta e altro.

Nastro isolante

Per riparare cavi elettrici e fissare oggetti.

Trapano

Per forare legno, metallo, plastica e altro.

Avvitatore

Per avvitare e svitare viti e bulloni in modo rapido.

Sega

