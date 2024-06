L’oroscopo di domenica 2 giugno

O roscopo di domenica 2 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questo cielo vi mette addosso la voglia di vivere con passione e coraggio ogni cosa, perché non avete paura di niente, perché tutto corre e si accende.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non sempre noterete i desideri e le energie di persone vicine, ma dovreste tenerne conto. Perché qualcuno si aspetta più del solito e non si accontenta

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Perseguirete idee e speranze con una tenacia molto speciale, con la voglia e la migliore convinzione di potercela fare. Per questo il destino sarà poi generoso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vi sentite vicini a certi doveri, pronti per svolgere qualcosa che vi tocca, che vi spetta. Per questo niente vi peserà più di tanto, per questo sarete disponibili con tutti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Marte e la Luna vi concedono un momento emotivamente forte e deciso, un tempo in cui difficilmente rinuncerete a qualcosa o cambierete di idea.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Impossibile non vedere come qualcuno si stia muovendo in modo tosto e deciso per ottenere qualcosa. Provate a capire meglio il perché, le dinamiche del tutto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna potrebbe convincervi ad accontentare qualcuno, a somigliare di più a qualcosa per rendere migliore la qualità di un rapporto. Decidete se ne valga la pena.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Energie toste e precise per poter fare ogni cosa nel modo giusto, quello migliore. Dedicatevi alle piccole cose, a quei problemi che vanno gestiti ogni tanto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Respirate un’energia tosta e calda, passioni che vi aiuteranno a vivere solo e soprattutto il meglio del momento. Avete bisogno di cose che vi piacciono

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno sembra poter smuovere idee e forze interiori con le quali state facendo i conti da tempo. Accettate certi comportamenti per capire meglio come siete fatti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Parlerete e vi muoverete in modo tosto e deciso, andando oltre ogni dubbio o regola, per farm vedere esattamente ciò che avete in testa. Difficile fermarvi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Provate a riflettere meglio sulle vostre qualità, chiedendovi piccoli atti di coraggio per essere più realisti e obiettivi circa ciò che potete veramente permettervi.