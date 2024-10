Ariete

Qualcosa potrebbe rendere insofferente qualcuno, forse un impegno, forse un compito di cui non ha voglia. Dunque non siate troppo esigenti, non fate domande.

Toro

Vi sarà chiarissimo il bisogno di vivere liberamente ogni pensiero o fantasia, di non porre limiti o schemi a niente, alla vostra energia che non accetta condizioni.

Gemelli

Attenti alle emozioni che rischiano di rendervi parecchio insofferenti con cose o persone di casa. Forse perché avreste invece bisogno di sentirvi distanti da tutto.

Cancro

Non userete regole o armonie per dire, per parlare. Il vostro modo di raccontare andrà dritto al punto, ignorando ogni convenzione, spiegando in modo chiarissimo.

Leone

Per poter fare ciò che vorreste dovrete prima ribellarvi a certe persone, andando persino contro a certi progetti, a certi programmi. Perché vi sentite impulsivi.

Vergine

Forte, fortissima la vostra energia, quella voglia di vivere in modo spontaneo che vi metterà facilmente in posizione di scontro con certe realtà. Ma ne vale la pena.

Bilancia

Qualcosa di poco chiaro e di non troppo visibile sembra impedirvi di vivere serenamente il vostro momento. Chiedetevi se vi siano davvero motivi per essere preoccupati.

Scorpione

Rispetto a certe persone che sembrano muoversi sulle emozioni, voi preferirete vivere e agire usando sempre la testa, il buon senso, la logica. E non sbaglierete.

Sagittario

Userete tutta la grande bellezza di Venere, e la sua diplomazia, per dire di no a chi vi chiede troppo, a quegli impegni di cui non avete alcuna voglia. Sorriderete rifiutando.

Capricorno

Attenzione a come parlerete, a cosa direte. Perché sembra essere alto il rischio di offendere qualcuno, di urtare certe sensibilità rompendo equilibri. Meglio il silenzio.

Acquario

Non sempre la vostra visione libera e leggera delle cose potrebbe soddisfare chi, invece, ha bisogno di percepire una certa precisione, molta logica.

Pesci

Saturno vi impedisce di vivere e di esprimere pienamente la bellezza, l’emozione, qualcosa che non vi accade spesso. Chiedetevi che cosa vi impedisca di sorridere.