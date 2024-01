L’oroscopo di domenica 28 gennaio

O roscopo di domenica 28 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ci sono momenti che ci servono per dimostrare il nostro coraggio, passando dalle idee ai fatti. Non aspettate troppo per provare a reagire.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Saturno vi consente di credere a ciò che sentite dentro di voi, di potervi lanciare in impegni e promesse senza troppa paura di fallire. Non capita così spesso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio vi consente di osare, di prendere l’iniziativa ma usando sempre la migliore energia, la giusta motivazione. Difficile fermarvi o farvi cambiare idea.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Date alla domenica la concreta possibilità di rendervi felici, di vivere cose piacevoli e senza paura di niente. Facendovi abbracciare dall’umore migliore.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Avrete spesso a che fare con persone che sanno mantenere la parola data, che vi rispettano per ciò che siete e che vi faranno sentire importanti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mettete da parte i dubbi e la prudenza per accogliere una giornata capace invece di soddisfarvi, di non deludervi o sorprendervi mai più di tanto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Compite un piccolo sforzo per rendere ancora più solido e credibile il vostro rapporto con i sentimenti, con lo stare con gli altri, provando ad amare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

È tempo di dimostrare che avevate deciso qualcosa, di mettere in pratica certe idee o intenzioni che ora possono diventare reali, concrete. Finalmente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Contate pure su emozioni che stanno in equilibrio, su energie interiori che vi fanno sentire forti ma anche e soprattutto gentili. Siete simpaticissimi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ottime idee e intuizioni che riguardano il lavoro, le cose che dovrete fare già domani. Ascoltatevi, perché le vostre idee ora funzionano, rispondono.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La domenica vi concederà tutto il tempo necessario a stare bene, a sentirvi sempre a posto con le cose del momento. Una bellissima energia tutta da vivere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Oggi niente sembra pesarvi, nulla vi fa sentire troppo legati a qualcosa o costretti a fare. Riempitevi la domenica di tante cose belle, di una sana fantasia.