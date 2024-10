Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Mercurio sostiene che questo non è certo il momento ideale per dire, per spiegare o raccontare qualcosa di importante. Perché connessioni e parole non funzionano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non sforzatevi di capire chi non riesce a spiegarsi. Provate invece ad ascoltare una Luna che non ha fretta, facendo ogni cosa comodamente. In libertà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte sembra voler mettere a dura prova la vostra capacità di dedicarvi anche alle cose di casa, di famiglia. Forse siete troppo accesi e veloci per poterlo fare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Dovete convincervi che non sempre è possibile fate ogni cosa per bene e anche velocemente, che ci sono realtà che hanno bisogno di tempo, di calma e di logica.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Dalle vostre parti si respira la voglia e il bisogno di cose facili e lente, di una nuova attenzione verso qualcosa di intimo, verso dimensioni in cui vivere al meglio.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non fate nulla se è solo per accontentare un amico, o per inseguire un sogno impossibile. Decidete invece di muovervi solo se e quando ne avrete voglia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Mercurio, nel vostro segno, sembra non aver bisogno di farsi capire, caricandovi di idee e di pensieri che vi bastano. Evitate i discorsi difficili, le mille parole.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avete voglia di cose passionali e ricche di fantasia, di credere e sperare in qualcosa di bello e che sappia adattarsi alla lentezza del momento. Fatevi le coccole.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra essere piuttosto testo e decisamente stanco, a corto di energia. Meglio, quindi, non pretendere nulla di speciale da nessuno, facendo da soli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ci sono momenti, come questo, in cui la riflessione e i giudizi sono molto più importanti delle parole. Concedetevi un momento silenzioso, forse per capire meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Malgrado emozioni a volte troppo distratte o lontane dalla realtà, voi fidatevi di Mercurio che proverà a suggerirvi che cosa è meglio fare. La logica funziona.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Lasciate che la Luna vi travolga con le sue emozioni, perché stavolta saprete e potrete arrivare lontano con l’anima, con una fantasia che non accetta limiti o domande.