Ariete

Sarete sempre mossi dalle emozioni più forti e più orgogliose, trasformando questo momento in un tempo che vi faccia stare bene, che vi aiuti a sorridere, a proporre.

Toro

Accettate di dover fare qualcosa anche per le cose di casa, rinunciando magari a certi impegni o progetti per non mancare con nessuno, per fare la vostra parte.

Gemelli

Il caldo abbraccio della Luna al vostro Mercurio porterà, con sé, emozione e ricordi, la voglia di vivere bene ogni pensiero, ogni intenzione. Non vi potete sbagliare.

Cancro

La Luna sposta le emozioni rendendovi molto più logici e concreti, convincendovi a fare prima ancora che a pensare, che a percepire. Cambia l’energia.

Leone

Luna e Mercurio si incontrano nel vostro segno aiutandovi ad andare d’accordo con tutti, a capire che cosa serve e cosa è importante per costruire, per stare bene.

Vergine

Fidatevi degli amici, di quelle persone che vi aiuteranno a fare le scelte migliori, a non sbagliare con niente. Perché queste stelle hanno a cuore le vostre relazioni.

Bilancia

Per andare contro le contraddizioni e le strane logiche del momento, dovrete cercare di usare emozione e bellezza con i sogni, con quei progetti che danno un senso al tutto.

Scorpione

Per capire certe realtà pratiche e professionali stavolta non basta l’intelligenza, la logica. Dovrete infatti usare anche l’intuito, muovendovi per istinto, mettendoci il cuore.

Sagittario

Prendete esempio da chi ci metterà emozione e passione, da chi vive ogni cosa per davvero, dando il massimo e convincendo chi gli è accanto. Siate generosi.

Capricorno

Qualcuno fa e agisce a modo suo, ma stavolta convincendovi, facendovi capire che rispetta modi e preferenze, che potete stare tranquilli. Fidatevi degli altri.

Acquario

Per colpa della Luna, avrete ancora più fretta e urgenza di dire, di parlare, di condividere pensieri e idee con gli altri. E, per questa volta, tutto sembra funzionare.

Pesci

Dovrete essere comprensivi con chi forse prende troppo sul serio le piccole cose, quei dettagli che a voi non interessano. Accettate che non tutti possano pensare in grande.