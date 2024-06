L’oroscopo di domenica 9 giugno

O roscopo di domenica 9 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Addio Marte. Il vostro pianeta se ne va lasciandovi un po’ orfani della sua bellissima forza, delle sue passioni. Compensate coltivando una nuova dolcezza con tutti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Marte arriva nel vostro segno per avvicinarvi a certe persone, ma anche per portare energia e cose da fare. Ha inizio un periodo molto intenso, che chiede, che esige.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Prosegue la vostra personalissima fuga dagli impegni, da tutto ciò che vi limita e che vi impedisce di essere dove vi piace. Avete bisogno solo di tanta libertà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna è sempre al vostro fianco e vi suggerisce fantasia, originalità, voglia di vivere come vi pare. E non ci sono ragioni per non ascoltarla, per non stare bene.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Rapporti e relazioni vivono un momento delicato, un presente in cui le tensioni potrebbero essere frequenti. E la nuova quadratura di Marte non aiuta. Prudenza.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Si impone una piccola scelta da mettere poi in atto nei prossimi giorni. Meglio accogliere le richieste di qualcuno o fare invece ciò che sentite necessario? Il buon senso vi aiuterà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

In netto calo le tensioni e le incomprensioni con chi amate. Potete contare su un cielo che porta in alto l’energia, che vi fa sentire più leggeri e convinti di ciò che siete.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte entra in opposizione sfidandovi a vivere da vicino rapporti e collaborazioni di vario genere. Dunque, preparatevi ad un presente che non si lascia convincere facilmente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Perdete il sostegno di Marte, percepite di meno passioni e energie che non sono più così a portata di mano. Semplicemente rallentate un po’, non chiedete troppo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Marte da questo momento vi rende più forti e convinti, ma non dovreste sprecare troppa energia nel dire, nel dimostrare. Essere forti significa anche tranquillità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non sempre sarà facile o possibile andare d’accordo con qualcuno, facendo cose insieme. Immaginate già qualcosa di alternativo da fare anche da soli.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Una parte di voi stessi, quella che racconta l’entusiasmo del vivere, oggi non ama le regole o i pesi di Saturno. Concedetevi frequenti fughe da certe situazioni che pesano.