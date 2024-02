L’oroscopo di giovedì 1 febbraio

O roscopo di giovedì 1 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete

Il nuovo mese potrebbe iniziare con piccole tensioni di coppia, con qualche incomprensione. Provate a dividere colpe e responsabilità per trovare un accordo.

Toro

Nonostante le mille energie, oggi potrebbe non mancare una certa pigrizia, ovvero la voglia di non impegnarvi mai troppo, di pensare poco. Succede.

Gemelli

La Luna vi spinge ancora a divertirvi, a fare cose simpatiche e leggere per non annoiarvi. Meglio però dedicare del tempo anche alle cose che contano, quelle importanti.

Cancro

Non lasciate che un’emozione possa mettere in discussione un’intesa. Al contrario, fate di tutto per condividere, per coinvolgere chi vi ama. Vi piacerà.

Leone

Non avete troppa voglia di dettagli, di dare retta a cose di poco conto. Per oggi il Leone pensa e agisce in grande, evitando di perdersi in burocrazie.

Vergine

Agire d’impulso oggi potrebbe davvero rivelarsi una scelta sbagliata. Dunque limitate azioni e iniziative, concedendovi il tempo di capire cosa sia meglio fare.

Bilancia

Dovete trovare un giusto e importante compromesso tra le vostre emozioni e certe realtà o persone di casa, di famiglia. Costruite armonia intorno a voi.

Scorpione

Qualcosa potrebbe sottrarvi coraggio e voglia di fare, rallentando un po’ il vostro presente, ma senza una ragione evidente. Potete però scegliere se accelerare.

Sagittario

Un sogno e un’ambizione oggi sembrano non andare troppo d’accordo con certe realtà o persone del momento. Meglio rimandare e non entrare in conflitto.

Capricorno

Qualcuno oggi potrebbe essere piuttosto critico rispetto a vostre idee o iniziative. Accettate le sue osservazioni sapendo che non vi è alcuna malizia o invidia.

Acquario

Per coltivare sogni e obiettivi oggi dovrete andare oltre certe paure, certe insicurezze che vi impediscono di avere fortuna. Fate un piccolo sforzo e credete in voi stessi.

Pesci

Qualcuno oggi non sembra essere troppo convinto delle sue azioni, di ciò che sta facendo. Ottima occasione per dire ciò che pensate veramente di qualcosa.