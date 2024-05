L’oroscopo di giovedì 9 maggio

O roscopo di giovedì 9 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questa Luna vi piace perché vi somiglia, perché le emozioni sembrano sostenervi e farvi fare mille cose. Niente, insomma, sembra pesare più di tanto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Avete voglia di passare ai fatti, di dare forma e sostanza a quelle idee che solo ieri la Luna Nuova vi aveva suggerito. Non rimanete troppo fermi, non siate pigri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna si avvicina facendovi sentire più reattivi, regalandovi energia e passione per fare, per essere e per giocare un po’ con il presente. Ci sarà da divertirsi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Momento piuttosto fortunato con il lavoro e gli impegni, con le cose da fare. Per questo le stelle vi consigliano di fare adesso, di non rimandare nulla.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sogni e pensieri prendono improvvisamente forza e coraggio, convincendovi a scommettere su qualcosa che vi piace, che vi seduce. Passate all’azione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non lasciatevi convincere da questo cielo ad avere fretta, a preoccuparvi eccessivamente per qualcosa, per il lavoro o gli impegni. Scegliete una certa calma, la serenità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Una Luna amica, oggi vi aiuterà a capire meglio che cosa pensa una persona importante. Saprete indovinare desideri e intenzioni degli altri, trovando ottime intese.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Osservate come qualcuno, accanto a voi, oggi agisca, faccia concretamente. Ricordando però che le azioni degli altri vi porteranno fortuna, vi aiuteranno.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Anche stavolta provate ad essere aperti agli altri, vicini a certe emozioni che possono essere condivise. Non dimenticatevi di abbracciare, di dare coraggio ha chi deve sfidarsi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sembrate essere in fase reattiva, pronti a fare, dispostissimi a mettervi in gioco pur di ottenere, di conquistarvi qualche fortuna. E niente vi fermerà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questa Luna vi aiuta a spostare l’attenzione da cose intime e personali verso qualcosa di decisamente più simpatico, più leggero. E l’umore subito migliora.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non imponetevi la fretta, non siate troppo veloci o esigenti con voi stessi, perché non sempre vi porterebbe fortuna essere premurosi. Ascoltatevi e concedetevi del tempo.