L’oroscopo di lunedì 15 aprile

O roscopo di lunedì 15 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avrete voglia e bisogno di ricercare bellezza e fantasia tra le mura domestiche, con persone e realtà che conoscete molto bene. Dolcezza infinita.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Scegliete di parlare in modo fluido e spontaneo, lontani anni luce da una logica che vi stancherebbe e che non renderebbe interessante quello che avete da raccontare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

C’è bisogno di fare e di agire, ma a modo vostro. Ovvero inseguendo con passione e tenacia qualcosa, non rinunciando mai a vivere un sogno, un progetto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La vicinanza della Luna vi impone di fare i conti con le emozioni. Che sono davvero libere, che questa volta vi consentono di allontanarvi da tutto.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Avete meno voglia di fare qualcosa, di prendere l’iniziativa e di agire rispetto ad un impegno o ad una necessità. Perché non ne siete convinti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

A volte i sogni non ci somigliano, a volte sembrano voler essere diversi da come siamo. Ma proprio per questo dovreste sognare, imparando altre cose o verità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Seguite l’istinto, date retta alla Luna. Inseguite insomma un obiettivo senza chiedervi troppo spesso il perché. Fatelo e basta, ne otterrete ottime soddisfazioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Emozioni e energie funzionano dalle vostre parti, aiutandovi a vivere bene ogni cosa, senza paura e con la certezza di potervelo sempre permettere.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno non sembra vivere un rapporto troppo facile con le sue emozioni. Per questo dovreste essere comprensivi rispetto a paure o reazioni difficili da capire.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Questa Luna vi sfida a fidarvi, a fare le cose con maggiore entusiasmo e passione, a non lasciare che qualcosa vi annoi. E non c’è ragione per non farlo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non cercate una spiegazione logica per piccoli impegni e doveri che vi verranno incontro. Meglio invece fare e basta, rimandando la comprensione del tutto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna vi promette energie, passione e voglia di inventarvi qualcosa di diverso. Ma solo a patto di fare da soli, di non aspettarvi nulla di importante da nessuno.