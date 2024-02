L’oroscopo di lunedì 5 febbraio

O roscopo di lunedì 5 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Improvvisamente si fanno chiari e comprensibili certi sogni, tutte quelle ambizioni di cui forse vi sfuggiva un dettaglio. Tempo di capire dove andare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio e Plutone vi chiedono di fare molta chiarezza in ufficio e con i colleghi, per iniziare al meglio la settimana e per evitare problemi o malintesi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Da oggi potete contare sul favore di Mercurio, su nuove e migliori energie che vi consentono di comprendere ancora meglio certe realtà, alcuni dettagli.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Finalmente non vi sentite più obbligati a dire, a spiegare, a restare in contatto con certe persone. Finalmente vi piace stare anche in silenzio, a pensare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mercurio abbraccia Plutone di fronte a voi, per questo diventa importante chiarire, spiegare ciò che sentite rispetto ad una persona che conta. Aprite il cuore.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Avete un po’ meno fantasia, meno voglia di inventare e di immaginare cose diverse, speciali. Niente di importante, solo usate di più la vostra infallibile logica.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Vi piace questo cielo che – sfidando il lunedì – carica di colore e di fantasia il vostro presente, le cose del momento. Viziatevi con una tentazione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Le stelle vi fanno mille domande che riguardano la vostra intimità, il vostro vivere più personale. Non dovete avere paura delle risposte, di dirvi il vero.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Bello riuscire a parlare la stessa lingua delle persone che vi sono vicine, dire cose che sono capite e apprezzate dagli altri. Un po’ quello che succede oggi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Perdete la compagnia di Mercurio e tutto si fa più lento, meno cerebrale. Siate insomma più disposti a stare fermi, dandovi il tempo necessario a capire.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Mercurio vi piace, e il suo arrivo sembra accendere in voi le idee migliori. Contate insomma su una mente che funziona, che vi aiuterà ad andare lontano.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Avrete voglia e bisogno di cose silenziose, discrete, di fare qualcosa che non sia per forza visibile o condiviso. Per un lunedì che flirta spesso con l’intimità.