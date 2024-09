Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra saper stimolare in voi idee e ambizioni, facendovi sentire apprezzati, ammirati. Una buona dose di autostima che vi aiuterà a fare di meglio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sentirete forte e chiaro il peso delle emozioni, di quei sentimenti che possono fare la differenza trasformando il presente in qualcosa di dolce.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Saprete farvi coinvolgere in situazioni e iniziative, così da rendere divertente il momento. Difficile la noia, perché vi sentirete al centro di ogni cosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vivete un’intesa molto speciale con i parenti e gli amici, costruendo e coltivando relazioni migliori con tutto. Per questo vi sentirete amati al punto giusto.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Agite e comportatevi in modo gentile, amabile, accogliente. Fatelo per assicurarvi situazioni e occasioni fatte apposta per divertirvi, per stare bene con tutto.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non preoccupatevi per una questione di casa che saprete invece risolvere facilmente. Lasciate che le cose si sistemino da sole, senza troppa fatica.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Venere e la Luna vi sostengono, rendendo dolci le parole e misurate le azioni. Per questo saprete dire e fare la cosa migliore, in ogni situazione o contesto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Anche se non ve lo diranno chiaramente, ci sarà qualcuno disposto ad aiutarvi, a darvi una mano, così da non dover fare tutto da soli. Meglio così.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La vicinanza della Luna accende in voi i sogni e i desideri migliori, quella giusta voglia di avventura che sa rendere interessante ogni cosa. Vivete al massimo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non potrete non notare la forza e l’importanza di una certa questione che non può e che non deve essere rimandata o trascurata. È la Luna a dirlo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Emozioni e obiettivi sembrano andare d’accordo, funzionare e collaborare. Per questo potrete vivere un momento facile, in cui tutto vi venga spontaneo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna domina il vostro cielo, rendendo forti e incontenibili certe emozioni. E subito vi preoccuperete per come qualcuno sta gestendo un problema.