Ariete

Qualcuno sembra vivere strani pensieri e qualche emozione difficile da capire e da condividere, per questo la qualità delle relazioni sarà delicata, complessa.

Toro

Non nascondete mai i vostri entusiasmi, quella bellissima energia vitale che potete e che sapete trasmettere a chi vi è vicino. Perché c’è bisogno della vostra luce.

Gemelli

La Luna vi garantirà l’umore migliore per comprendere, per capire dove state andando e cosa volete veramente. Sentitevi capaci di grandi risposte.

Cancro

Non sarà difficile abbracciare pensieri e idee piuttosto intensi, a volte torbidi, compiendo piccoli viaggi nel subconscio. Ottima occasione per far pace con voi stessi.

Leone

Sarete ottimi oratori, persone capaci di dire e di parlare riuscendo ad ottenere ammissioni o informazioni. Usate al meglio la vostra attitudine verso la parola.

Vergine

Niente sembra fermarvi. Il tono emotivo si abbassa consentendovi di vivere un momento facile e proficuo, un tempo in cui saprete fare sempre la cosa giusta.

Bilancia

La Luna arriva nel vostro segno portando con sé emozioni e sogni, regalandovi la capacità di immaginare qualcosa di diverso, di migliore. Lasciatevi stupire.

Scorpione

Avete voglia di un riscatto, di ritrovare forza e vigore dopo un periodo che ha messo alla prova le vostre risorse, le energie più vere. Il momento si avvicina e che vi accende.

Sagittario

Forse questo potrebbe essere il momento giusto per fare una domanda ad una persona amica. Non una domanda qualsiasi, ma qualcosa che vi aiuti a credere negli altri.

Capricorno

Ci sono persone che vivono e si muovono sul filo dei dubbi, di quei pensieri difficili da indovinare e da capire. Dunque abituatevi a strane domande.

Acquario

I sospetti di Plutone troveranno un’ottima alleata nella Luna, per questo non avrete alcuna paura di chiedere, di affrontare certe realtà non sempre evidenti.

Pesci

Siete un po’ meno sensibili agli altri, meno esposti, cioè, agli umori e ai capricci di qualcuno. Per questo vi sentite bene, e potete fare certe scelte.