Ariete

Colpa della Luna se tenderete a confrontarvi con gli altri notando solo ciò che forse vi manca. Siate invece consapevoli delle vostre qualità, dei vostri punti di forza.

Toro

Rilassata e rilassante questa Luna leggera che prova a far crescere in voi l’ottimismo. Nonostante qualcuno vi critichi, o parole e discorsi fatti troppo in fretta.

Gemelli

Non avete nessuna voglia o intenzione di correre, di rincorrere cose e situazioni, preferendo vivere ogni cosa con la giusta calma. Impossibile non darvi ragione.

Cancro

Avete bisogno di nutrirvi di una certa armonia con le persone vicine, quelle che contano e che sono sempre importanti. Avete voglia di coccole, di momenti di dolcezza.

Leone

Qualcosa sembra volervi sconsigliare i grandi cambiamenti, quelle decisioni che possono mutare certi dettagli o alcune abitudini. Ascoltatevi e non imponetevi nulla.

Vergine

Urano vi fa strani scherzi, provando a farvi dire cose che non volete, a raccontare pensieri che non fate. Dunque prudenza con le parole, per non commettere errori.

Bilancia

La Luna, dal vostro segno, si connette con Venere e con Giove caricando il vostro presente di bellezza, di un ottimismo vicino e facile da respirare. Leggerezza.

Scorpione

Decisamente Mercurio – che splende nel vostro segno – vi spinge ad essere loquaci, pronti a discutere e a confrontarvi con chi vi è vicino. Fatelo però in modo non troppo originale.

Sagittario

Qualcuno non ha nessuna premura di fare o di agire; dunque, considerate tempi e modi lunghi per vivere qualcosa, per condividere una situazione. Senza fretta.

Capricorno

Sarete piuttosto attenti e sensibili a certe questioni professionali e pratiche, per questo tenderete a dare il meglio, il massimo. Vivete un momento utile, proficuo.

Acquario

Emozioni contro idee, conto fantasia e creatività. Meglio quindi rimanere tra le cose e i pensieri che già conoscete, quelli che non richiedono un grande sforzo. Rilassatevi.

Pesci

Attenzione a non far arrabbiare qualcuno che si sente particolarmente nervoso o insofferente. Limitate al minimo le richieste e tutte quelle cose che fanno crescere la tensione.