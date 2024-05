L’oroscopo di sabato 4 maggio

O roscopo di sabato 4 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte accresce in voi passioni e desideri, rendendovi intensi, speciali. Sentitevi liberi di dire, di fare proposte, di esprimere liberamente idee e sensazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Giove e Urano trovano una grande alleata nella Luna, pianeta che vi darà la sensazione di potervi permettere tutto, di poter ambire a qualcosa di grande.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il vostro bisogno di fare qualcosa, presto e bene, sembra poter trovare ottimi alleati in certe persone a voi vicine. Saranno facili le collaborazioni e le sinergie.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Questa Luna vi coccola, facendovi sentire in grado di sfidare cose e realtà. Dunque concedetevi una giornata coraggiosa, fatta di iniziative e di buoni propositi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcuno, con il suo modo di fare, sembra volervi spingere a fare ancora di più e di meglio, a non avere paura di osare, di mettervi in gioco. E forse ha ragione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Le emozioni del presente potrebbero spesso sfuggirvi di mano, andando là dove non le potete controllare. Meglio quindi rilassarvi e lasciare che tutto avvenga come deve.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Vi sentite capaci di aiutare, di essere preziosi rispetto a qualcuno. Ma non fatelo in modo troppo diretto o evidente, muovendovi in modo discreto, senza dare nell’occhio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Potreste trovare divertente un certo modo di fare e di cambiare da parte di qualcuno, meglio quindi concentrare le vostre relazioni sullo scherzo, sulla leggerezza che può tutto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna si avvicina a Nettuno creando una certa confusione interiore, facendovi sentire un po’ meno sicuri di ciò che state facendo. Una sensazione che durerà poco.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Avrete voglia di parlare, di comunicare e di dire spesso. Ma lo farete in modo molto simpatico, inventandovi storie e proposte, mettendoci colore e leggerezza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sembra che abbiate voglia di fare cose a caso, di agire senza avere un piano o un progetto precisi, affidando al destino o alla fortuna il risultato delle azioni. Da veri Acquario.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Questa Luna vicinissima vi piace perché la pensa proprio come voi, perché si muove in modo simile al vostro. Dunque vi sentirete a vostro agio, e potrete fare cose speciali.