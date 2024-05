L’oroscopo di venerdì 10 maggio

O roscopo di venerdì 10 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Piuttosto libero e spigliato il vostro modo di dire, di parlare, di esprimere e raccontare. Mosso e acceso da una Luna che ci sa fare, che non può tacere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Avete voglia di fare ogni cosa in modo libero ma intelligente, muovendovi usando sempre e solo il buon senso, la giusta misura e il necessario pensiero.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Bello quando le emozioni ci danno ragione. Proprio come in questo momento, un tempo in cui potete fare ogni cosa senza dover spiegare niente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Forse non è un momento ideale per gli amori e le relazioni in genere, forse avete più bisogno di parole e di pensieri. Provate a trascorrere del tempo anche da soli.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Difficilmente i vostri sogni e gli obiettivi oggi saranno gli stessi di certe persone vicine. Dunque pensate a qualcosa che vi piaccia senza preoccuparvi di nessuno.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sentite un grande bisogno di fare, di preoccuparvi di qualcosa. E questa vostra esigenza non si lascerà fermare o rallentare da niente e da nessuno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Siete in vena di parlare, di connettervi a certe persone per scambiare idee e pensieri sempre intelligenti, interessanti, che costruiscono. Non è il momento per i silenzi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Dovete riconoscere che qualcuno forse ha ragione circa qualcosa. Meglio insomma fare ciò che vi verrà detto e suggerito, perché forse vi state sbagliando.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Se davvero volete avere fortuna con una persona, allora mettete da parte i vostri blocchi e responsabilità per inseguirla, per arrivare lontano, senza pensieri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non sarà troppo facile andare d’accordo con una persona speciale. Forse perché parla troppo, perché non riesce a riconoscere il limite, la misura delle parole.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Per potervi davvero permettere qualcosa di speciale e di eccitante dovrete mettere da parte certi impegni, certe cose che assorbono energia. Sentitevi liberi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Inutile cercare di imporre qualcosa a qualcuno, perché tanto non accetterebbe, non riconoscerebbe il bisogno di fare ciò che gli direte. Lasciate libere le persone vicine.