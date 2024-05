L’oroscopo di venerdì 17 maggio

O roscopo di venerdì 17 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Lasciate che siano gli altri a fare grandi cose, che sia qualcuno a movimentare questo momento. Per una volta vi andrà benissimo non essere protagonisti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio sembra volervi chiarire le idee, sembra suggerirvi risposte e conferme che vi consentiranno di migliorare i pensieri, le sensazioni del momento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non fatevi influenzare da niente e da nessuno, siate liberi e leggeri, molto distaccati da tutto ciò che vi limiterebbe, che ridurrebbe la vostra capacità di fare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Siete in vena di parlare liberamente, di dire tutto ciò che pensate, di esprimere pensieri e desideri senza mai preoccuparvi di quello che si penserà di voi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non avrete troppa voglia di impegnarvi per qualcuno, preferendo fare cose che vi servono e che vi interessano, senza dare retta a chi vi chiede, a chi impone.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Questa Luna vicina vi rende orgogliosamente capaci di cavarvela da soli. Non dovrete così chiedere niente, non dovrete rispettare cose che non capite.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcosa di poco chiaro o comprensibile sembra comunque sostenervi, aiutarvi a vivere meglio il momento, e vi va benissimo così. Non farete domande al destino.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Un sogno, perché sia tale, deve essere libero, capace di abbracciare certe persone e di arrivare al cuore di qualcuno. E proprio così vivrete le vostre speranze, le ambizioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Attenzione a chi forse dubita, sospetta e non capisce. Siate molto aperti alle spiegazioni, facendo di tutto per levare certe idee dalla testa di chi amate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Per poter inventare e creare avete bisogno di una dose extra di chiarezza, di poter percepire una solidità speciale che vi consenta poi di esprimere leggerezza, fantasia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Davvero impegnatevi per evitare che certi pensieri poco costruttivi possano pesare sulla casa, sulle cose intime, su tutto ciò che vi sta molto a cuore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Le emozioni sembrano ricercare altre libertà, muovendosi libere e al di fuori del vostro controllo. Dunque concedetevi di fare senza rispettare troppe regole.