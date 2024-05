L’oroscopo di venerdì 24 maggio

O roscopo di venerdì 24 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ci sono cose che meritano maggiore passione, che hanno bisogno di vederci forti e reattivi. E voi comportatevi così, perché ne vale la pena, perché vi piacerà.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcuno sembra muoversi e agire al di fuori di regole e di schemi, facendo un po’ come gli pare. Ma non è detto che sbagli, quindi prima di criticarlo osservate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Potreste dire e agire in modo molto diretto, acceso. Lo farete per fare contenta una Luna che vi movimenta, con simpatia e un pizzico di ironia.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Difficile andare d’accordo con certe persone che forse si aspettano un po’ troppo da voi. Preferirete occuparvi delle vostre questioni, trascorrendo meno tempo con qualcuno.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La Luna accende in voi la voglia di stare bene, di sorridere ad un presente che vi diverte tanto. Per questo direte di no a quelle persone che vorrebbero limitarvi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sentite un intimo e profondo bisogno di ribellarvi a certe realtà, di dire di no a situazioni che finiscono per imporvi qualcosa, per chiedervi moltissimo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Il vostro modo di parlare e di comportarvi oggi sembra piacere moltissimo a qualcuno, così che le vostre parole e i pensieri arriveranno sempre al cuore di chi vi ascolta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Un momento ideale per fare qualcosa ma a modo vostro, mettendoci una certa cura, rispettando regole e modi, con risultati interessanti. Non siate pigri.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Oggi avrete soprattutto voglia di sentirvi liberi, di poter scegliere di fare solo le cose che amate, quella che vi regalano entusiasmo e passione. Come darvi torto?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcosa oggi non sembra convincervi. Forse perché vi muovete in modo troppo lento rispetto a persone e situazioni, forse perché qualcuno vi vuole più reattivi, intraprendenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Certi sogni finiscono per scontrarsi con la realtà, facendoci sentire ancora meno liberi di fare. Dunque oggi non siate così ambiziosi e ritrovate un contatto con tutto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcosa potrebbe mettere in evidenza i vostri blocchi, quei timori che finiscono per renderci meno capaci. E subito vorrete sfidarvi a dimostrare che siete in grado di fare di meglio.