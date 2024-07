Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Nonostante Saturno non vi renda così decisi o sicuri delle vostre scelte, saprete decidere qualcosa di importante che riguarda la vostra vita intima, privata.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Tempo di parlare, di ammettere certe realtà e di dire quello che sentite come utile, urgente. Chiedete una mano alla Luna Nuova, fidatevi di chi cambia e inventa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non solo avete una gran voglia di prendere l’iniziativa, dimostrando così a voi stessi e agli altri che ci sapete fare, ma vorrete anche migliorare il vostro modo di comunicare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna riparte da voi, rinasce nel Cancro. Una grande iniezione di ottimismo e di voglia di fare, un momento che vi farà sentire più forti di ogni cosa.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non sfidate qualcuno mettendolo alla prova, cercando di misurare la sua tenacia, la sua voglia e capacità di fare. Perché dovreste ricredervi. Siate fiduciosi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Il novilunio accenderà in voi i giusti sogni e i migliori propositi. Ma questo potrebbe anche essere un momento favorevole per farsi nuove amicizie.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Usate Venere e la Luna Nuova per essere, finalmente, coraggiosi con le scelte e le decisioni di lavoro, per non rimandare. Contate sulla solida energia degli altri.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte e Saturno oggi dialogano, dandovi così la sensazione di essere più forti di certe regole, delle solite abitudini. Per questo vi comporterete in modo originale.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Lasciate che siano gli altri a fare e ad impegnarsi, senza mai preoccuparvi troppo dei vostri compiti, sapendo che non vi mancherà mai la tenacia per ottenere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno sembra prendere decisioni senza consultarvi, senza considerare troppo ciò che pensate o sperate. Eppure, ve la caverete benissimo, forse perché volete le stesse cose.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Momento ideale per dedicarvi a qualcosa che ha a che fare con il lavoro, con gli impegni e le realizzazioni. Usate questo cielo per ottenere favori in cambio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Ottimo momento per creare, inventare, per costruire altre occasioni e nuove proposte. Fatelo ascoltando una Luna forte e amica, fidandovi delle vostre regole.