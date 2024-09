Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Parlate in modo possibilista e ottimista agendo però poi con logica e una certa prudenza. Fatelo per non sbagliare mai con niente e per ottenere il massimo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Le emozioni sembrano calare lasciando il posto alla voglia di fare concretamente, di rispondere in modo chiaro a qualcuno o a una sfida.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Bellissimi gli aspetti della Luna, di quelle energie emotive che vi aiuteranno a stare bene con il presente, concedendovi sempre entusiasmo e intelligenza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sentitevi capaci di credere in qualcosa di bello senza però, per questo, apparire poco logici o per niente concreti. Perché è qualcosa che potete permettervi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Bello riuscire ad esprimervi e a parlare in modo diretto e spontaneo ma senza mai, per questo, rinunciare ad una certa logica, ad una ovvia intelligenza.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non sarà mai difficile andare d’accordo con qualcuno. Vi basterà infatti lasciar fare alle emozioni, senza mai metterci troppa logica o un progetto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ancora la Luna a parlare dal vostro segno. Dicendo e spiegando il bisogno di conciliare logica e ottimismo, forse per non esagerare mai con niente, per non sfigurare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Prendetevela comoda, vivendo il presente senza alcuna premura e senza nessuno stress. Fatelo perché nulla è così urgente o importante come sembra.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Bellissima sensazione quella di capire come pensieri, buon senso e speranze sappiano collaborare, dicendo cose simili e unendosi per lo stesso obiettivo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Vi preoccuperete di tenere sotto controllo una certa situazione, impegnandovi affinché tutto funzioni e non pesi troppo, così da ottenere il massimo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Siete in vena di fare discorsi importanti, discutendo di qualcosa che abbia un senso e un valore, che aiuti a crescere e a capire meglio ciò che accade. Bravissimi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Fantastica questa Luna leggera che sa come avvicinarvi ai desideri e ai pensieri di qualcuno. Gli amori e le intese sembrano insomma funzionare molto bene.