Ariete

Venere, con un ottimo tempismo, rende improvvisamente urgenti e importanti certe vicende di lavoro, quelle logiche professionali che ora meritano di più.

Toro

Vi sentite più forti, più solidi e capaci di affrontare le sfide del momento senza troppa paura, senza i soliti dubbi. Qualcosa che vi permette di muovervi benissimo.

Gemelli

Questa Luna vi spinge a dare più attenzione a certe vicende pratiche e meno importanza, invece, a quelle amorose o relazionali. Una scelta che si impone.

Cancro

Affronterete la nuova opposizione di Venere dando subito la precedenza al cuore, prendendovi cioè cura dei sentimenti e delle persone che amate. In puro stile Cancro.

Leone

Lavoro e impegni perdono parte della loro bellezza, e del vostro interesse, per tornare ad essere quello che sono. Ricercate stimoli e luce in altre cose.

Vergine

Sentite di poter fare e agire in modo migliore, contando forse su energie speciali, su occasioni preziose che vi renderanno unici. Non avete scuse per non fare.

Bilancia

Sembrate essere meno disposti a dire in modo gentile e diplomatico, forse perché il momento richiede maggiore impegno e responsabilità. C’è meno voglia di leggerezza.

Scorpione

La Luna e Venere migliorano la vostra attitudine verso persone e realtà. Sarete così capaci di parlare in modo chiarissimo ma cortese, senza mai dimenticare certe maniere.

Sagittario

La Luna vi ricorda, in modo chiaro, il bisogno che c’è di vivere più da vicino l’impegno, di non rimandare appuntamenti o decisioni che aspettano solo voi.

Capricorno

Benvenuta Venere, pianeta della bellezza e dell’armonia che vi aiuterà sicuramente a vivere bene ogni cosa. Vi sentite più forti, capaci di dare risposte e conferme.

Acquario

Potreste forse dubitare di agire e di fare come la situazione imporrebbe. La Luna renderà un po’ incerti i vostri movimenti e le reazioni, se potete prendetevi una pausa.

Pesci

Momento intenso per le emozioni, per quelle realtà che mettono in discussione il vostro equilibrio, la vostra serenità. Pensate più spesso al futuro.