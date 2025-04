Ariete

La Luna Piena opposta vi dice che è arrivato il momento di dare ascolto a qualcuno, di non sottovalutare gesti e possibilità degli altri. Osservate meglio qualcuno.

Toro

Venere riparte, silenziosa, regalandovi una bellissima sensazione di forza, di potenza, aiutandovi a credere in cose diverse. Fate vostra questa bella energia.

Gemelli

Tempo di migliorare la qualità del presente, di aggiungere qualcosa di bello e di buono al vostro vivere, al fare. Ve lo chiedono le stelle, ve lo chiede il vostro benessere.

Cancro

Una luce diversa sembra brillare dentro di voi, domandandovi se siete soddisfatti del vostro presente. Credete in Venere, e nelle sue nuove promesse, per sentirvi migliori.

Leone

Il Sole vi regala grande potenza e presenza, ma la Luna vi ricorderà che dovreste migliorare il vostro modo di comportarvi, di comunicare e di interagire.

Vergine

Usate la calma del presente per fare ordine sulle prossime mosse, per capire di che cosa c’è veramente bisogno e poi passare all’azione, senza esitazioni.

Bilancia

La Luna brilla nel vostro segno festeggiando la ripartenza di Venere. Inizia una nuova fase fatta di maggiore chiarezza, di nuove sicurezze e di voglia di fare di meglio.

Scorpione

Qualcosa che non capite e che non potete controllare rischia di guastare un po’ il mood del momento. Provate a non farvi condizionare da ciò che non serve.

Sagittario

Fate chiarezza con una persona amica, senza però mai usare le maniere forti, ma dimostrando invece gentilezza e comprensione. Avete una buona occasione per farlo.

Capricorno

Mentre la Luna Piena fa luce su ciò che state facendo e costruendo, ecco che Venere ripartirà dal sestile, migliorando moltissimo il vostro modo di dire e di comportarvi.

Acquario

Super questa Luna Piena amica del vostro segno, questa energia che vi aiuterà a migliorare obiettivi e ambizioni senza fretta, con consapevolezza e la giusta energia.

Pesci

Venere riparte proprio da voi, dal vostro segno, aiutandovi a percepire ottime emozioni e la voglia di stare bene con tutti. Vivete un piccolo incantesimo.