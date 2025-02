Ariete

Venere e Marte non smettono di ricordarvi tutti i limiti dello stare insieme, quelle lacune di coppia che non hanno colpevoli, di cui tutti siamo parte. Per fare pace con il cuore.

Toro

La Luna potrebbe spiegarvi perché non ha troppo senso preoccuparvi per qualcosa di pratico, perché non è questo il momento di agire e di reagire dimostrando le vostre qualità.

Gemelli

Davvero potreste comportarvi in modo molto critico con qualcuno che sembra disturbare la vostra quiete, il vostro equilibrio intimo, domestico. E non mancheranno i confronti.

Cancro

Direte apertamente tutto ciò che non funziona, cosa sono quelle cose che non servono e che promettono inutilmente. Lo farete anche se e anche quando qualcuno non apprezzerà.

Leone

Non preoccupatevi troppo di dover fare qualcosa, di contribuire ad un compito o ad una missione. Non fatelo perché qualcuno lo farà meglio, lo farà anche per voi.

Vergine

Giornata non facilissima per la qualità degli amori e delle relazioni. Vi sentirete infatti particolarmente critici con qualcuno, poco disposti a lasciar correre.

Bilancia

Non smettete di sentirvi vicini e proiettati sulle esigenze e sulle aspettative di qualcuno. Ma non potrete non notare certi limiti, certi difetti che vi faranno sentire meno in dovere di fare.

Scorpione

Inutile cercare conforto o incoraggiamento da qualcuno che non può certamente offrirvelo. Meglio coltivare da soli sogni e ambizioni, senza sperare in aiuti.

Sagittario

Le vostre ambizioni potrebbero pesare su un presente che ha grossi limiti, che non sempre funziona come dovrebbe, come vi piacerebbe. Non sentitevi poco importanti.

Capricorno

Possibile che qualcuno vi critichi o che abbia da ridire per il modo con cui svolgete – o forse trascurate – certe questioni alcuni dettagli. Non dategli sempre ragione.

Acquario

Ci sono persone che vivono e che ragionano in modo logico e puntuale, facendo apparire come approssimative le vostre idee, le vostre risposte. Una differenza che si sente, che pesa.

Pesci

La Luna vi chiede un grande sforzo emotivo, una forte e incondizionata attenzione verso chi amate, con chi è importante. Ma esagerare potrebbe solo mettere in luce i vostri limiti.