Ariete

Concedetevi una sana giornata di ozio, un tempo sospeso che non si preoccupi mai veramente di niente e di nessuno. Fatelo per poi fare di meglio e di più.

Toro

Evitate di fare domande, di ottenere risposte e conferme da chi, invece, non ha nessuna voglia di pensare, di formulare pensieri e proposte che abbiano un senso.

Gemelli

Evitate di farvi conquistare dal bisogno di esserci e di apparire. Perché sembra essere invece il momento giusto per non fare rumore, per stare nell’ombra.

Cancro

La Luna vi concede la rara occasione di poter conciliare fantasia e precisione. Dunque un momento che saprà non sbagliare mai con niente, senza esagerare.

Leone

Davvero speciale questa Luna opposta che vi farà però tanti piccoli favori. Luna che porterà lontano le vostre emozioni, consentendovi di incontrare chi volete, nel modo giusto.

Vergine

Essere troppo concreti o logici potrebbe essere qualcosa che vi sfugge dalle mani, finendo per stancarvi, per innervosirvi un po’. Meglio insomma esercitare una sana libertà di pensiero.

Bilancia

Votatevi alla Luna, a quell’energia sensibile che vi consiglia di coltivare solo le migliori intenzioni, i pensieri puliti. Fatelo per non dare soddisfazione a chi, invece, forse rincorre verità impossibili.

Scorpione

Mercurio vi è antipatico, perché esagera un po’ con quella logica petulante, con quella precisione fuori luogo che rischia di stancarvi. State lontani da chi o da cosa osserva i dettagli.

Sagittario

Per evitare di essere coinvolti dal nervosismo di qualcuno, decidete di comportarvi in modo spontaneo e fluido, senza mai imporvi, senza essere troppo esigenti.

Capricorno

Saturno e la Luna si parlano, di raccontano cose, e avvicinano i vostri cuori a quelli di chi amate. Per poter vivere un momento ricco di emozione, facendo spazio ai sentimenti.

Acquario

La Luna, nel segno, vi aiuterà a coltivare le migliori relazioni. Succederà perché saprete costruire una vera empatia con certe persone, aprendovi alla bellezza.

Pesci

Non è escluso che qualcuno, per voi importante, viva un momento ricco di tensione, di nervosismo. Per questo dovreste evitare tutte quelle cose che innescano reazioni.