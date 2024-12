Ariete

Forse avete troppa voglia di fare cose simpatiche e stimolanti per chiedere agli altri che cosa ne pensano. Forse, per questa volta, farete ciò che vi piace senza aspettare nessuno.

Toro

Lavoro e vita privata non sembrano andare troppo d’accordo, chiedendo spazio e attenzione, finendo per entrare in competizione. Dovrete decidere a chi dare la precedenza.

Gemelli

Momento ideale per dire, chiaramente, che cosa forse non vi piace o non vi convince di qualcuno, per mettere in luce i problemi legati alle indecisioni degli altri.

Cancro

Dovrete sacrificare qualcosa della vostra intimità per poter fare ciò che dovete, quelle cose che non aspettano. Una scelta obbligata, che fa appello alla vostra responsabilità.

Leone

La Luna è ancora nel vostro segno, tenendo alto il volume delle passioni, di quelle energie che non guardano certo alla forma e che si concentrano sui sogni, su tutto ciò che vale.

Vergine

Qualcuno sembra essere incoraggiato nel fare, nel provarci, osando qualcosa di più e di meglio. Un esempio che dovrete fare vostro, usando un po’ di fantasia.

Bilancia

Luna e Venere si fronteggiano raccomandandovi di non esagerare mai con la forza dei sogni, restando insomma sempre vicini alle regole, a certe realtà. Semplice no?

Scorpione

La vostra fretta di fare bene e presto sicuramente si scontrerà con i tempi più lunghi e molto comodi di qualcuno. Dunque non siate mai troppo determinati, così smaniosi di ottenere.

Sagittario

Usate poche parole e molti pensieri, così da riuscire a dar veramente spazio e importanza alle cose che contano, che servono. Il vostro cielo vi chiede concretezza, coerenza.

Capricorno

Qualcuno fa e si impegna, ma la cosa non vi serve e non vi piace. Non aspettatevi insomma grandi aiuti da parte di qualcuno, scegliendo di lavorare in autonomia.

Acquario

L’opposizione di una Luna calda e rumorosa potrebbe spengere o limitare la bellezza di Venere, a voi vicina. Impegnarvi e fare potrebbero finire con il cambiare il vostro look.

Pesci

Sarete incoraggiati nel fare tutto ciò che dovete, senza sconti o scorciatoie, facendo quello che serve. Per un momento umile ma producente, con risultati interessanti.