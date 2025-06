Money Road è il nuovo strategy game di Sky condotto da Fabio Caressa. Dodici persone comuni devono affrontare una serie di sfide nella giungla della Malesia, in condizioni climatiche e paesaggistiche difficili, per portare a casa il montepremi. Uno show avvincente ed emozionante, in cui gioca un ruolo fondamentale anche la location che, tra giungla e spiagge, è una meta particolarmente adatta per una vacanza avventurosa.

Come funziona Money Road

Ai concorrenti di Money Road, inseriti in un contesto di privazione, vengono offerte continue tentazioni. Il loro obiettivo è resistere fino alla fine senza cedere perché ognuna delle proposte che gli viene fatta ha un costo che viene decurtato dal montepremi finale. Immersi in una natura bellissima ma ostile e proibitiva con fiumi dalle acque tempestose, insetti e sanguisughe, salite impervie, i partecipanti dovranno cercare di rimanere uniti e di non farsi allettare dalle scelte facili.

La giungla di Langkawi

È la giungla di Langkawi la vera protagonista di Money Road: un paradiso tropicale che raccoglie una biodiversità ricchissima. Nell’antichissima foresta pluviale convivono una vasta gamma di piante e animali, tra cui il colugo (uno dei più grandi mammiferi planatori) e numerose specie di uccelli. Sono presenti diverse cascate e piscine naturali, come le Cascate dei Sette Pozzi e la Piscina Blu Sacra, perfette per un bagno rinfrescante in un ambiente naturale. Inoltre è possibile percorrere un sentiero preistorico nella foresta pluviale.

Il Kilim Geoforest Park

Nell’arcipelago di Langkawi non perderti il Kilim Geoforest Park. Si tratta di una riserva protetta in cui si trovano tra grotte calcaree, fiumi di mangrovie e una fauna unica. Puoi scoprire il territorio godendoti un’escursione in barca per osservare aquile, pipistrelli e rettili nel loro habitat naturale. Se vuoi vivere un’esperienza più simile a quella dei concorrenti di Money Road puoi anche scegliere un trekking, magari affidandoti una guida che ti aiuterà a orientarti nei sentieri tra le mangrovie.

Trekking alle cascata di Telaga Tujuh

Se ami il trekking, la cascata di Telaga Tujuh, conosciuta anche come Seven Wells Waterfall, è una meta perfetta. Immersa nella giungla, può essere osservata dal basso con i suoi spruzzi tra le rocce, ma sarà bellissimo ammirata dall’alto. La salita è faticosa, con oltre 700 scalini che conducono alla cima, ma ne vale assolutamente la pena.

Il panorama da Gunung Raya

Se ti piace camminare ma non sei esattamente una sportiva, non avere paura di concederti una passeggiata fin sulla vetta del Gunung Raya, la montagna più alta di Langkawi. Una strada tortuosa ma asfaltata conduce alla sommità a mille metri d’altitudine. Da qui potrai ammirare un panorama che svela non solo tutta l’isola, ma l’intero arcipelago. Uno spettacolo da non perdere.

Le spiagge dell’arcipelago di Langakawi

Se Money Road è ambientato nella giungla, chi sceglie l’arcipelago di Langakawi per la sua vacanza ha a disposizione anche molte spiagge sulle quali godersi un po’ di relax. Non a caso è questa una delle zone balneari più amate della Malesia. Pantai Cenang, con un vivace lungomare pieno di locali e negozi, è la più famosa e frequentata. Pasir Tengkorak Beach è una baia più piccola, immersa in un paesaggio pittoresco. Tanjung Rhu Beach, spaziosa e incastonata tra foreste e isolotti raggiungibili a piedi durante la bassa marea, è considerata la più bella della zona. Wild Beach, come sottolinea il nome stesso, è quella meno turistica e più selvaggia. Se viaggi con i bambini e cerchi il massimo della comodità, scegli Teluk Datai e Pulau Beras Basah, con mare poco profonde e spiagge di sabbia bianca.

