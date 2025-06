Vivere in una città ricca di spazi verdi ha numerosi vantaggi provati dalla scienza: migliora la salute fisica e mentale, riduce lo stress, favorisce la socialità, promuove stili di vita attivi e offre spazi per lo sport, il relax e lo svago. L’integrazione tra urbanizzazione e natura si rivela quindi un valore sempre più strategico per il benessere dei cittadini.

La rivista britannica TimeOut ha stilato una classifica delle città più verdi del mondo, basandosi su un sondaggio che ha coinvolto oltre 18.500 persone residenti nelle diverse metropoli. I punteggi più alti relativi a qualità e accessibilità degli spazi verdi sono stati registrati da Medellín, seguita da Boston e Sydney.

Spazi versi, l’assenza delle città italiane nella top 20

Nella classifica delle 20 città più verdi del mondo stilata da TimeOut non compare alcuna città italiana. Secondo il report Ecosistema Urbano 2023 di Legambiente, che aveva valutato le città della Penisola per prestazioni ambientali, Trento era risultata la più virtuosa, seguita da Mantova e Pordenone. Soltanto 89esima Roma, mentre lo studio registrava peggioramenti per Milano (42esima), Firenze (53esima) e Genova (58esima).

Medellín, al top della classifica di TimeOut

Medellín, in Colombia, è risultata la città più verde secondo il sondaggio di TimeOut, con il 92% degli abitanti che ne elogia gli spazi verdi. Conosciuta come la “città dell’eterna primavera”, ha investito in progetti innovativi come i “corridoi verdi” che attraversano le strade urbane, abbassando la temperatura cittadina fino a 2°C. A questo si aggiungono i parchi che costeggiano il fiume, con migliaia di alberi e vaste aree verdi, oltre a riserve naturali nei dintorni, ideali per attività all’aria aperta.

Boston, la città più green degli Usa

Boston conquista il secondo posto grazie all’88% di valutazioni positive sui suoi spazi verdi. Il suo fiore all’occhiello è il Boston Common, il parco pubblico più antico degli Stati Uniti, situato nel cuore della città. Ma Boston è anche una delle città più “walkable” d’America, con una rete pedonale che facilita l’accesso ai parchi e ai quartieri verdi come Back Bay e Beacon Hill. Inoltre, la città promuove un’urbanistica sostenibile con piste ciclabili, orti comunitari, spazi per l’agricoltura urbana e iniziative per la riduzione delle emissioni. La presenza del Charles River offre un ulteriore collegamento con la natura, grazie a percorsi lungo le rive e parchi attrezzati.

Sydney, attenzione all’ambiente al primo posto

Sul terzo gradino del podio si posiziona Sydney, a pari merito con Londra. L’87% degli abitanti ne apprezza gli spazi verdi e il facile accesso alla natura. Sydney è celebre non solo per i suoi parchi urbani come il Royal Botanic Garden, ma anche per la vicinanza al Parco Nazionale delle Blue Mountains e a oltre 100 spiagge lungo la costa. La città australiana ha investito molto nella tutela ambientale, promuovendo progetti di riforestazione urbana, sistemi di trasporto pubblico ecologici e una gestione avanzata delle risorse idriche. L’equilibrio tra metropoli e paesaggio naturale fa di Sydney una delle città più vivibili e sostenibili del mondo.

Parchi e accesso agli spazi verdi: le 20 migliori città del mondo

Medellín, Colombia, 92 percento Boston, USA, 88 percento Sydney, Australia, 87 percento = Londra, Regno Unito, 87 percento Austin, USA, 86 percento = Edimburgo, Regno Unito, 86 percento = Melbourne, Australia, 86 percento Denver, USA, 84 percento Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, 83 percento = Città del Capo, Sud Africa, 83 percento = Chicago, USA, 83 percento San Francisco, USA, 82 percento = Stoccolma , Svezia, 82 percento Montreal, Canada, 81 percento = Monaco, Germania, 81 percento Mumbai, India, 79 percento Pechino, Cina, 78 percento Zurigo, Svizzera, 77 percento = Ottawa , Canada, 77 percento Brisbane, Australia, 76 percento

