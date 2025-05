Ariete

Non sempre i sogni ci fanno sentire migliori, capaci di vivere un desiderio o un’emozione. Possibile che percepiate come lontana una certa fantasia, meglio vivere di concretezza.

Toro

Bella questa Luna che vi rispetta, che vi fa sentire migliori rispetto ad altre persone con cui vi confrontate. Contate insomma sulla luminosa forza delle emozioni, funzionerà.

Gemelli

Forse questa Luna, leggera come voi, si aspetta troppo, chiedendovi di uscire spesso allo scoperto per provare qualcosa di speciale. E non sempre ne avrete voglia.

Cancro

Di fronte a chi si impegna e si aspetta tantissimo da voi, ecco che avrete subito voglia di vivere qualcosa di intimo, di privato. Ma non sempre gli impegni ve lo consentiranno.

Leone

La Luna, in opposizione, vi convincerà del bisogno di concentrarvi solo sul lavoro, sugli impegni, sulle cose da fare. Rimandando così ogni ambizione di bellezza.

Vergine

Davvero promettete a voi stessi di non farvi guastare l’umore del presente con inutili questioni, con quei dettagli che davvero non hanno alcun peso, che non hanno valore.

Bilancia

Usate sempre un pizzico di ironia e tanta simpatia per affrontare il momento, per non sbagliare con nessuno. Il vostro modo di fare riuscirà a convincere tutti.

Scorpione

Luna e Marte, in opposizione, terranno alto il volume dell’energia, ma anche di certe tensioni di cui fareste forse volentieri a meno. Inventatevi qualcosa per stare tranquilli.

Sagittario

Malgrado userete parole gentili e rispettose, qualcuno potrebbe non apprezzare ciò che direte. Forse perché è troppo legato ai dettagli, alle piccole cose che voi non vedete.

Capricorno

Lasciate che a decidere gusti e preferenze del momento siano gli altri, limitandovi a seguire certi desideri, a rispettare preferenze e modi. Perché funzionerà.

Acquario

Avrete solo voglia di cose dolci e comode, di una gentilezza che si faccia sentire, proteggendovi da tutte le parole troppo veloci o dalle energie che vi stancano.

Pesci

Anche se forse non vi accorgerete, o non capirete bene il perché, qualcosa del vostro modo di dire e di fare rischia di innervosire qualcuno a voi vicino. Cercate di minimizzare.