Ariete

Andate incontro agli altri con ottimismo, senza mai metterci troppa logica o cura, lasciando invece che i sentimenti si esprimano in maniera liberissima. Funzionerà.

Toro

Gestite le cose più piccole, e meno importanti, in maniera facile, senza metterci troppa attenzione, senza porvi troppi problemi. Perché stavolta non serve.

Gemelli

Non sempre la Luna, con il suo invito al divertimento, potrebbe farvi bene. Perché distrarvi e inventare renderà felice qualcuno ma non vi servirà. Fate solo ciò che vi conviene.

Cancro

Per questa volta meglio tacere, meglio non dire ogni cosa evitando di parlare o di rispondere se non sarete interrogati. A volte il silenzio è davvero importante.

Leone

Parlate dei vostri sogni, raccontate le cose che vorreste vivere e fare, sapendo che qualcuno vi ascolterà e apprezzerà le vostre parole. Non siate silenziosi.

Vergine

Per una volta agite e muovetevi ascoltando gli altri, facendo le cose che vi vengono chieste e suggerite, evitando di sentirvi nel giusto perché usate la vostra logica.

Bilancia

Questa Luna vicinissima accende in voi la voglia e il bisogno di sognare, di credere a cose meno vere e meno concrete per sentirvi un po’ più vicini ai vostri sogni.

Scorpione

Lasciate entrare emozioni e sensazioni che vi arriveranno da lontano e senza una spiegazione. Vivete per davvero ogni sentimento, facendo spazio alla fantasia.

Sagittario

Momento ideale per stare con gli amici, per coltivare quelle cose che vi piacciono e che stimolano la parte migliore di voi. Tempo di giovialità, di ritrovare il calore umano.

Capricorno

Idee e emozioni potrebbero litigare, avendo entrambe ragione. Dunque provate a non esagerare mai con niente, vivendo in modo logico ma lasciando spazio alla fantasia.

Acquario

Giove e la Luna, in ottimo aspetto, renderanno bello e comodo questo momento, facendovi vivere buone situazioni, regalandovi uno spirito capace di fare ogni cosa.

Pesci

Vedrete che, alla fine, qualcuno si deciderà a fare le cose seguendo il vostro consiglio, accettando le vostre opinioni, forse per cercare di rendervi felici. Ottima la socialità.