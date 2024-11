Ariete

Bella la sensazione di un Sole che passa dalla nostra parte, regalandoci nuova chiarezza, portandoci a vivere serenamente dubbi e pensieri. Ciò che succederà all’Ariete.

Toro

Non dovete più sopportare l’opposizione del Sole, dunque non c’è più troppo bisogno di dimostrare entusiasmo e passione a qualcuno che vi sta vicino. Tranquillità.

Gemelli

Oltre a Mercurio, ora anche il Sole brilla in opposizione, rendendo la parola e lo scambio azioni irrinunciabili, situazioni che non potete e non dovete trascurare.

Cancro

Qualcosa potrebbe interrompere o sospende la vostra creatività, la vostra attitudine verso la comunicazione e lo scambio. Avrete meno voglia di dire e più di riflettere.

Leone

L’energia solare diventa amica, facendosi un po’ più simile a voi, al vostro presente. Per questo vi sentite meglio, siete più forti e consapevoli, capaci di scegliere.

Vergine

Davvero vi sentite estremamente sensibili e dedicati a certe realtà di casa, a quelle cose che fanno parte di una certa dimensione intima, domestica. Meglio rinunciare alle grandi ambizioni.

Bilancia

Malgrado i musi lunghi di Venere, sembra essere un momento ideale per ogni forma di dialogo e di scambio. Meglio insomma parlare subito, dicendo ciò che pensate.

Scorpione

Perdete la compagnia del Sole facendovi un po’ meno carichi, meno capaci di mettervi in gioco e di giocare con il presente. Vi fate pratici, concreti, consapevoli dei limiti.

Sagittario

Inizia la vostra stagione, il tempo che vi vede brillare, che vi somiglia. Tanto da poter mettere da parti dubbi e esitazioni, tanto da poter convivere anche con ciò che non amate.

Capricorno

Dovete solo ascoltare Venere, dando retta a quell’armonia che sa rendere ogni cosa migliore, speciale, diversa. Dovete abbracciare la bellezza e credere nell’impossibile.

Acquario

Il Sole, dal sestile, illumina Plutone e la sua nebbia, e quei pensieri che fanno sempre i misteriosi. Ascoltate chi sa parlare in modo chiaro, chi vi convincerà a fidarvi.

Pesci

Il confronto con qualcuno diventa sempre più urgente e attuale, sempre meno facile da nascondere. Avete, di fronte a voi, esempi e occasioni per notare le mosse degli altri.