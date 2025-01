Ariete

Prendetevi un momento per riposare, per non inseguire troppe cose o realtà che possono benissimo aspettare. Regalatevi un tempo tranquillo, rilassato.

Toro

Rifugiatevi spesso e volentieri tra i sogni e le speranze per non dare ragione ad una Luna opposta che rischia di abbassare il vostro umore, di peggiorare la percezione del tutto.

Gemelli

Avreste voglia di fare e di vivere cose diverse, speciali, forse per allontanarvi da cose e persone che vi hanno stancato a causa delle loro strane indecisioni.

Cancro

Fidatevi della fantasia, di quella immaginazione che funziona perché frutto del bisogno di fare di meglio, di stare bene. Saprete raccontare qualcosa di bello.

Leone

Plutone potrebbe pesare ancora un po’ sulla qualità della vostra energia, sulla vostra capacità di fare ogni cosa in modo facile e spigliato. Qualcosa vi impedisce di fidarvi.

Vergine

Mercurio vi insegna a vivere ogni rapporto in modo armonioso e intelligente, mettendoci sempre il giusto impegno e non facendo mai venire meno l’attenzione.

Bilancia

Venere si allontana da Saturno rendendovi molto meno sensibili alla forma, meno legati a certi doveri che francamente vi pesano un po’. Una buona sensazione di leggerezza.

Scorpione

La presenza della Luna, nel vostro segno, accende forti emozioni e grandi desideri. Qualcosa con cui dovete fare i conti ricordandovi, però, che Marte vi spinge ad esagerare.

Sagittario

Per non mettere troppo in evidenza i soliti dubbi di quel Giove complicato, ascoltate chi si muove in modo pratico e preciso, condividendo l’amore per l’efficienza, per la concretezza.

Capricorno

Non sarà difficile capire perché, in questo periodo, dovreste sempre e soltanto ascoltare il buon senso rispetto a passioni e reazioni del tutto incontrollate.

Acquario

Non date retta ad una Luna che vorrebbe farvi vivere in modo teso e preoccupato il lavoro, gli impegni. Provate invece a fidarvi di ciò che sapete concretamente fare.

Pesci

Vivete un momento ricco di fantasia, di quella immaginazione che sa riconoscere le cose migliori, quelle che ne vale la pena. Diffidando di certi eccessi.