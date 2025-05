Ariete

Venere e Marte vi concedono la possibilità di migliorare notevolmente la qualità di un amore, di una relazione alla quale tenete. Momento ideale per fare pace, per stare bene insieme.

Toro

Marte apre i suoi favori a voi, invitandovi ad essere coraggiosi con il cuore, sempre capaci di dire e di dimostrare quello che davvero sentite. Amore puro da vivere, da respirare.

Gemelli

Molto probabilmente, impegni e professioni daranno ragione a voi, preferendo il vostro modo di agire. E non è da escludere che qualcuno ci rimarrà male.

Cancro

Concentratevi sulle idee che vi piacciono, su quei pensieri che fanno la differenza e che non hanno vergogna di ammettere certe dolcezze, o una certa debolezza.

Leone

Il vostro amatissimo Sole si connette a Nettuno diffondendo, in voi, un forte bisogno di libertà d’azione. Non imponetevi schemi inutili, rompete certe abitudini.

Vergine

Le emozioni sembrano amarvi, rispettarvi e concedervi di fare liberamente. Ma solo a patto di non condividere ogni cosa con gli altri. Fate tutto da soli, farete meglio.

Bilancia

Noterete come la vostra generosità, e lo slancio con cui sembrate andare incontro agli altri, stavolta verranno notati e apprezzati. Qualcosa che vi incoraggia da dare ancora di più.

Scorpione

Venere vi cerca, vi trova e vi saprà rispettare. Proprio per questo sembrate sentirvi molto più sicuri di quello che state facendo, delle ambizioni che vi muovono, che vi fanno brillare.

Sagittario

Se davvero volete che qualcuno apprezzi la vostra energia vitale, allora siate sempre spontanei, liberissimi di raccontarvi nel modo che preferite. Solo così sarete amati.

Capricorno

Non sarà troppo facile accontentare chi non ha voglia né di logica né di invenzione. Semplicemente concentratevi su voi stessi, lasciando che ognuno si ascolti.

Acquario

Qualcuno ha davvero voglia e bisogno di inventare, di lasciare andare le idee liberando i pensieri, le azioni, i desideri. E voi non farete nulla per impedirglielo.

Pesci

Non lasciate che un eccesso di emotività possa in qualche modo guastare la qualità di un rapporto, di una intesa. Perché la Luna ha voglia di mettere tutto in discussione.