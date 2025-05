Ariete

Sentitevi liberi, anzi liberissimi, di proporre qualcosa di bello e di divertente che vi aiuti a percepire calore intorno a voi. Fatelo ora, con il favore luminoso delle stelle.

Toro

In questo periodo siete fatti soprattutto di mente, di pensieri così ingombranti da rubare la scena a tutto il resto, anche alla materia. E va benissimo così.

Gemelli

Curioso il vostro modo di muovervi e di comunicare, perché è uno stile forte ma, al tempo stesso, gentile, piacevole. Solo i Gemelli possono permettersi tanto.

Cancro

Questa Luna vi piace perché davvero vi aiuta a sognare, a vivere meno lontani da quella dimensione sospesa in cui è bello stare. Aprite mente e cuore ai ricordi.

Leone

Tutto sembra dare ragione al vostro piglio, a quel modo intenso di vivere e di affrontare ogni cosa. Solo la vostra mente sembra non fidarsi, non trovare le risposte che cerca.

Vergine

Come sempre, la qualità dei vostri pensieri sarà solida e seria, fatta apposta per dare ragione al vostro stile. Fidatevi di voi stessi, delle cose che parlano alla mente.

Bilancia

Ci sono ottime ragioni per esibire un umore smagliante, per essere al top anche se non tutto forse va come vorreste. Perché possedete luce, intensità e voglia di stare con gli altri.

Scorpione

Ricordate che Marte, per consentirvi di brillare veramente, avrà sempre bisogno degli altri, di qualcuno che vi sostenga, che vi faccia sentire importanti.

Sagittario

La Luna suggerisce piccoli languori e qualche nostalgia al presente, rendendovi un po’ meno coraggiosi, meno disposti a mettervi in gioco e a giocare.

Capricorno

Questi sono gli ultimi giorni che sostengono le vostre parole, i discorsi che hanno un valore e un peso. Meglio insomma dire ora, appoggiandovi a stelle amiche.

Acquario

Qualcuno sembra migliorare il suo atteggiamento verso di voi aprendosi a parole e idee, facendovi sentire capaci di esprimere ogni cosa. Vivete intensamente un rapporto.

Pesci

La Luna, così vicina, porterà alle stelle il volume delle emozioni, rendendovi dolcissimi, capaci di conquistare la migliore attenzione delle persone che vi stanno a cuore.