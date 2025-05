Ariete

Ci sono gesti e intenzioni che valgono più di mille parole, emozioni che sanno portarci dove nessuna logica potrà. Fidatevi di voi stessi aprendo il cuore e la mente all’amore.

Toro

Qualcosa vi aiuterà a ritrovare intesa e sintonia con certe persone, con chi è importante per voi. Lasciate fare alle stelle e siate capaci di amore, di accoglienza.

Gemelli

Momento ricco di equilibrio e di misura, tempo in cui non sbaglierete con niente e con nessuno. Perché emozioni e energie collaborano, incontrandosi, amandosi.

Cancro

Saprete tenere sotto controllo la fretta e il bisogno di fare trasformandola in passione, non dando mai la sensazione che andate di fretta. Facendoci una buona figura.

Leone

Il vostro Marte sembra accettare le proposte della dolcezza, delle buone intenzioni. Per questo saprete usare la vostra energia per fare bene, per non sbagliare con niente.

Vergine

Qualcuno potrebbe decidere di cambiare stile muovendosi in modo più calmo, meno frettoloso o audace. Una scelta che saprà rassicurare anche voi.

Bilancia

Davvero un momento in cui il vostro bisogno di stare con gli altri sembra essere al massimo, in cui difficilmente avrete voglia di rimanere da soli. Vivete di socialità.

Scorpione

Per fare ogni cosa come si deve non dovrete fare altro che ascoltare una Luna precisa che vi invita a non trascurare nulla, dando forza ai dettagli, alle piccole cose.

Sagittario

Momento fatto di equilibrio e di incontro, tempo in cui le energie della forza e della dolcezza sapranno sostenervi e rendervi piacevoli, gradevoli, simpaticissimi.

Capricorno

Avrete il coraggio di condividere tensioni e insoddisfazioni con chi vi è vicino, in modo da dare di voi un’immagine coerente e trasparente. Uno sforzo che verrà apprezzato.

Acquario

Parlate e comportatevi in modo tosto, diretto e passionale, perché proprio questo modo di fare sarà ciò che vi farà apprezzare agli occhi del vostro pubblico.

Pesci

Con la gentilezza, e un pizzico di coraggio, saprete compensare limiti e lacune del fare. Vi basterà non essere mai troppo sicuri delle vostre scelte, delle preferenze.