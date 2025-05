Ariete 21/3 — 20/4

Facile innamorarti se Venere solletica il tuo ego, se le passioni sanno riconoscere la persona giusta. Goditi una settimana in cui sarà facile andare d’accordo, anche per compensare i nuovi rigori di quel Saturno che entra dritto nel tuo segno. Ti muovi in equilibrio.

Toro 21/4 — 21/5

Questo cielo ti rende forte, capace di vivere emozioni e sentimenti senza esitare né perderti in strani pensieri. Per questo sarai convincente con chi ami, pronta a sedurre grazie al tuo stile deciso. Per una volta riconosciti qualche merito, le tue qualità.

Gemelli 22/5 — 21/6

Ci sono momenti in cui i pensieri e la logica diventano ancora più importanti e urgenti. Mercurio ti aiuta a mettere a fuoco ogni cosa, a indovinare le nuove energie del cielo e a prendere sempre la decisione giusta nel momento più adatto.

Cancro 22/6 — 22/7

Saturno entra in quadratura e ti ricorda i tuoi doveri, quelle responsabilità che ogni tanto preferisci dimenticare. Tra non molto Giove ti aiuterà a gestire tutto. Nel frattempo, affronta gli impegni con coraggio, anche per non deludere chi magari conta su di te.

Leone 23/7 — 22/8

Il nuovo trigono di Saturno riporta in primo piano l’importanza dei sentimenti e di tutto ciò che riguarda il cuore. In più, Marte si carica della dolcezza di Venere: per questo la settimana potrebbe parlarti di amore, seduzione e distrazioni.

Vergine 23/8 — 22/9

Saturno leva il disturbo dandoti subito la sensazione di una ritrovata libertà nei rapporti con gli altri. Mercurio, invece, ti aiuterà a mettere perfettamente a fuoco ogni problema, suggerendoti le scelte e le reazioni migliori, soprattutto sul lavoro.

Bilancia 23/9 — 22/10

Se Marte parla con Venere, rendendo facili e possibili nuovi dialoghi e intese, ecco che invece Saturno inizia la sua opposizione. Le stelle ti chiedono di amare in modo convinto, rinunciando per un momento a tutto ciò che proprio non serve al cuore.

Scorpione 23/10 — 21/11

Alcune verità vengono a galla, aiutandoti a credere di più in ciò che stai vivendo e a chi ti è vicino. Per questo avrai voglia di fidarti, dedicando la tua curiosità a qualcuno. Approfitta di questo cielo per coccolarti un po’ e aprirti a nuove occasioni d’incontro.

Sagittario 22/11 — 21/12

È il momento di mettere alla prova il tuo coraggio e quella tua capacità di credere nei sogni e nella fantasia. Saturno rompe gli indugi e ti spinge a fare cose che ti sembravano impossibili: non ti resta che vivere una libertà senza limiti, capace di inventare grandi cose.

Capricorno 22/12 — 20/1

Questa settimana impegni e sogni sapranno collaborare, tenendo lontani dubbi e preoccupazioni. Eppure Saturno, appena entrato in quadratura, accenderà in te nuove responsabilità, facendoti sentire in dovere di fare qualcosa di più. Chiedi un consiglio.

Acquario 21/1 — 19/2

Il cielo ti invita ad aprire la mente per dialogare con più libertà, per discutere di idee e speranze senza paura di dire qualcosa di sbagliato. Fidati delle persone intorno a te, confida loro un piccolo segreto: condividere ti farà subito sentire meglio.

Pesci 20/2 — 20/3

Saturno ti abbandona (almeno per ora) e già assapori una libertà di pensiero che ti mancava da troppo tempo. Vivrai idee libere e convinte, che ti aiuteranno a prendere decisioni riguardanti il lavoro e la carriera. Non aspettare troppo.