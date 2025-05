Ariete

Finalmente il Sole vi regala luce, capacità di esserci e di raccontare la forza che vi muove, che vi sprona. Finalmente un cielo che si ricorda di voi e che vi accende.

Toro

Il Sole vi abbandona abbassando leggermente il vostro tono vitale, l’energia che vi muove. Eppure, non perderete la voglia di fare, di agire, di restare connessi.

Gemelli

Inizia la vostra stagione, il tempo che vi festeggia. Per questo percepite una certa voglia di fare cose nuove, di mettervi in discussione per capire cosa potete cambiare.

Cancro

Dalle vostre parti si respira una certa voglia di fortuna, di cose che funzionano da sole, che non hanno bisogno di effetti speciali. Vi piacerà stare comodi.

Leone

Il Sole termina la sua quadratura restituendovi calma e riflessione con il lavoro e la carriera. Avrete voglia di pensare al futuro, di definire nuovi percorsi.

Vergine

Anche se qualcuno sembra credere alla fortuna e alle sue infinite possibilità, voi, come sempre, preferirete muovervi con prudenza, dimostrando grande impegno.

Bilancia

Bella la sensazione di poter ritrovare slancio e entusiasmo nel credere a certe cose, di sentire nuove passioni muoversi dentro di voi. Effetti di un Sole che vi ama.

Scorpione

La Luna vi contagia con la sua voglia di stare bene, con idee che credono nella fortuna, mettendosi comode rispetto al destino. E nulla vi chiede di rinunciare ai sogni.

Sagittario

Il Sole inizia la sua opposizione imponendovi di rivedere e di limitare certi entusiasmi, quella strana voglia di essere ovunque. Fate i conti con le energie, con le vostre possibilità.

Capricorno

Qualcuno vi aiuterà a fare ogni cosa in modo facile, senza ricorrere a strane soluzioni o a scelte radicali, semplicemente lasciando che tutto vada come deve.

Acquario

Bellissimo questo Sole amico, questa forza che vi coccola rendendo molto più facile esprimere i sentimenti, le emozioni, il desiderio di stare vicini a chi amate.

Pesci

Ci sono momenti, come questo, in cui diventa facile fare la pace con sé stessi, accettando limiti e fortune, dicendo di sì ad ogni cosa. Tempo di stare bene.