Ariete

La forza e l’urgenza di certi sogni si scontreranno con i tempi del fare. Dovrete insomma conciliare passioni e realtà, indovinando sempre che cosa sia giusto fare.

Toro

Sentite un forte bisogno di agire, di reagire, di impegnarvi con qualcosa. Ma non avete voglia di adattarvi ai tempi del tutto. Confrontatevi con la pigrizia, vi aiuterà.

Gemelli

I vostri umori saranno ancora sostenuti dall’amicizia della Luna. Sarete solo un po’ più critici e obiettivi circa certe realtà, circa alcune proposte di cui noterete i limiti.

Cancro

Nessuna intenzione di vivere di corsa, di inseguire pensieri e programmi che vanno ad una velocità troppo alta. Siate voi stessi, prendetevi i vostri tempi.

Leone

Attenzione a non assecondare troppo spesso qualcuno, perché questo rischia di danneggiare la qualità del vostro fare, del vostro lavoro. Siate meno sensibili agli altri.

Vergine

Non ambite a risolvere o a migliorare ogni cosa, sottovalutando realtà e problematiche. Meglio dunque muoversi con una certa prudenza, senza fare promesse.

Bilancia

La vostra fantasia e immaginazione non avrà mai voglia o bisogno della fretta di qualcuno, non vorrà mai rincorrere i tempi sbagliati degli altri. Pensate con calma.

Scorpione

La Luna, in posizione delicata, potrebbe rendervi particolarmente cauti e prudenti con tutto. Provate a non forzare mai niente, a fare le cose con calma, con logica.

Sagittario

Nonostante certe pressioni, deciderete di dire e di comportarvi in modo calmo, di non sottostare ai tempi o alle premure di qualcuno. Facendo sempre di testa vostra.

Capricorno

Fate e agite da veri Capricorni, ovvero con calma e con prudenza, dubitando spesso della fortuna di certe situazioni. Non date nulla per scontato, non fidatevi.

Acquario

La Luna abita sempre nel vostro segno, portandovi emozione e sogno. Per questo non avrete voglia di assecondare la fretta del cuore, di agitarvi per qualcosa di incerto.

Pesci

Concedetevi della tranquillità, della calma per celebrare una diversa precisione. Evitate la fretta del fare, del vivere, celebrando i sentimenti con grande calma.