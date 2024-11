Ariete

Se la logica smette di funzionare allora dobbiamo votarci all’ottimismo, al destino, smettendo di discutere con ogni cosa. Vivete così, senza farvi troppe domande o problemi.

Toro

Qualcosa di apparentemente piccolo e poco importante, potrebbe invece mettere a nudo i vostri difetti, le imperfezioni del fare e del diventare. Un momento per ascoltarvi.

Gemelli

Emozioni e speranze vanno d’accordo, si aiutano e vi consentono di coltivare solo, o soprattutto, buoni pensieri e grandi intenzioni. Per un momento di luce.

Cancro

Siate attenti alle persone di casa ma sempre gentili e garbati con chi fa parte della vostra quotidianità. Questo cielo vi chiede molto, ma voi saprete rendere facile ogni cosa.

Leone

Meglio non esagerare con le spese o con le prove, perché il nuovo moto all’indietro di Mercurio rischierebbe di farvi compiere grossi errori. Prudenza e attenzione.

Vergine

Non vi sentirete troppo vostro agio con le cose di casa, tra le mura domestiche, forse perché avreste voglia e bisogno di più, di meglio. Concedetevi piccole fughe.

Bilancia

La Luna, nel segno, vi rende molto sensibili ai grandi temi del momento, a quei pensieri che fanno sul serio e che si occupano di cose importanti. A volte succede.

Scorpione

Non è il momento giusto per fare, per mettervi alla prova, per capire se e dove potete arrivare con le azioni e le pretese. Aspettate di vedere che cosa succede, non fate il primo passo.

Sagittario

Qualcuno smette di parlarvi, di essere chiaro e trasparente, di comunicarvi le sue idee o le emozioni. Per questo dovrete essere molto più attenti, osservando i particolari.

Capricorno

La Luna vi rende molto sensibili alle cose e alle dinamiche di lavoro, facendo crescere, in voi, la tensione emotiva. Vi aiuterà lo svolgere bene anche i piccoli compiti.

Acquario

Anche se, in questo periodo, siete in vena di sogni e di visioni, fate attenzione alle illusioni di un Mercurio che si sbaglia, che non funziona. Siate logici con le speranze.

Pesci

Qualcuno potrebbe complicarvi il momento con le sue indecisioni, con i suoi incomprensibili cambi di idea. Meglio distaccarvi dagli altri, meglio essere indipendenti.