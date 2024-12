Ariete

Intelligente e precisa questa Luna amica, queste emozioni che non hanno nessuna voglia di sbagliarsi, ma che preferiscono parlare, dire e scambiare. Funziona così.

Toro

Vi piacerà aiutare qualcuno nel fare qualcosa, essere d’aiuto e di supporto a chi mette forse troppa emozione in un compito, in una impresa. Sarete preziosi.

Gemelli

Proverete ad essere sempre voi stessi mentre incontrate gli altri, mentre provate a proiettare la parte migliore di ciò che siete. Per un momento fatto di grande socialità.

Cancro

Siete in vena di cose chiare e precise, di piccole missioni da vivere in modo ordinato, logico. Non c’è alcuno spazio per l’improvvisazione, per inventare nulla di particolare.

Leone

Sarete molto convincenti, sempre capaci di inventare proposte e parole che sappiano sedurre gli altri, che conquistino l’attenzione. Difficile passare inosservati.

Vergine

Proprio perché sentite di non essere così forti o così chiari, esigerete la massima trasparenza da ogni cosa, anche per assicurarvi di essere precisi con tutti.

Bilancia

Parlerete a modo vostro, dicendo le cose che pensate con lo stile che preferite. Per un momento in cui ogni espressione funzionerà, in cui vi piacerà spiegare.

Scorpione

Per evitare che il caos possa pesare sulla qualità delle azioni e delle cose da fare, proverete a ricercare una chiarezza difficile da trovare. Però farete ogni cosa nel modo giusto.

Sagittario

Qualcuno sembra starvi particolarmente a cuore, talmente tanto da rendere molto più gentili e garbati i vostri modi, il vostro dire e comportarvi.

Capricorno

Siate impassibili di fronte a chi non riesce a trovare conferme e risposte, muovendosi in modo difficile da capire, da interpretare. Limitatevi a dire ciò che vi verrà chiesto.

Acquario

Venere sa come colorare di bello e di solido ogni vostro sogno, ogni pensiero o desiderio. Per questo non vi allontanerete mai troppo dalla realtà.

Pesci

Non fidatevi di una logica che è tale solo all’apparenza ma che poi non funziona. Non ascoltate chi vi raccomanda di fare ogni cosa con precisione, qualcosa che non vi porta al risultato.