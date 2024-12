Ariete

Momento ideale per fare progetti e propositi per il nuovo anno, ascoltando una Luna saggia ma che si impone, dando retta a quei pensieri che ci preparano.

Toro

In vista del nuovo anno, ecco che il novilunio vi invita a stabilire precedenze e priorità per il prossimo futuro, per le prossime mosse. Qualcosa da pensare con attenzione.

Gemelli

Finalmente qualcuno si decide a reagire, a prendere in mano la situazione facendo qualcosa che avrebbe forse dovuto fare da tempo. E voi ne sarete molto felici.

Cancro

Vi rapporterete a persone che decideranno di cominciare con qualcosa, non sempre coinvolgendovi nelle loro scelte, non sempre facendovi sentire importanti.

Leone

Provate a sbrigare piccole cose o faccende per non portarvi tutto nel nuovo anno, per lasciarvi alle spalle certe scocciature, certi pesi. Un piccolo sforzo che vi premierà.

Vergine

Potete riprovare con qualcosa ma usando la fantasia, immaginando altri percorsi e nuovi modi per gestire il tutto. Non limitate la mente, accettando l’imprevedibile.

Bilancia

Meglio pensare a come cambiare, o migliorare, certe dinamiche di casa, certe questioni che hanno bisogno di essere viste, osservate e gestire al meglio.

Scorpione

Provate a parlare e a comportarvi in modo un po’ diverso, inventandovi altre parole, dicendo altre realtà. Solo così potrete sentirvi capiti e ascoltati, solo così funziona.

Sagittario

Momento speciale se dovete dare inizio a qualcosa, se avete in mente reazioni o prese di posizione che hanno bisogno di coraggio, di determinazione.

Capricorno

La Luna rinasce proprio dal vostro segno spingendovi ad essere particolarmente decisionisti, capaci di prendere sempre e velocemente una posizione.

Acquario

Avete voglia di concedervi un momento di relax e di morbidezza proprio mentre tutti, intorno a voi, sembrano avere voglia e bisogno di fare, di impegnarsi.

Pesci

Il nuovo anno ha bisogno di sogni e di progetti, di quelle energie che servono ad entrare in una nuova fase con qualche proposta. E la Luna accenderà in voi la fantasia migliore.