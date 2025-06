Quando arriva il momento di andare in pensione, sempre più persone scelgono di reinventare la propria quotidianità all’estero, puntando su mete dove il costo della vita risulta più abbordabile e il contesto naturale gradevole. Il Global Retirement Index 2025 di International Living ha classificato i vari Paesi in base a sette fattori chiave, dalla sanità al clima. Nel 2025 la classifica incorona Panama, ma offre opzioni per ogni stile di vita: dal fascino coloniale del Portogallo alla “Pura Vida” costaricana, passando per la vibrante scena gastronomica del Messico e le spiagge della Thailandia. Anche l’Italia esercita una certa attrattiva nei confronti dei pensionati stranieri.

Pensione all’estero: che cos’è il Global Retirement Index

Pubblicato ogni anno da International Living, il Global Retirement Index confronta 20 nazioni considerate le più appetibili per trascorrere la pensione. Le valutazioni si basano su sette categorie: costo della vita, assistenza sanitaria, visti e agevolazioni, clima, alloggi, infrastrutture e facilità di integrazione nella società locale. Il punteggio nasce da ricerche sul campo, interviste a espatriati e analisi comparative dei prezzi, offrendo così una bussola affidabile a chi sogna un buen retiro oltre confine.

In pensione a Panama: il Paese migliore per il 2025

Panama conferma la sua leadership grazie a infrastrutture moderne e al visto Pensionado, che con una pensione certificata da 1.000 dollari mensili (1.250 dollari per le coppie) garantisce residenza permanente e sconti su bollette, biglietti aerei, cinema e altro ancora. Dalla capitale cosmopolita ai freschi altipiani interni, vivere bene costa intorno ai 2.500 dollari al mese a coppia, il tutto in un Paese fuori dalla rotta degli uragani e con un sistema sanitario di livello internazionale.

Vecchio Continente: Portogallo al top

In Europa il Portogallo, nonostante un recente cambio della tassazione, si piazza secondo grazie al clima mite, all’accessibile visto D7 e a cure mediche eccellenti. Francia e Spagna occupano rispettivamente quinta e sesta posizione, mentre la Grecia è ottava, un posto sopra l’Italia.

America Latina: Costa Rica e Messico

Il Costa Rica, medaglia di bronzo del Global Retirement Index, incanta con la filosofia “Pura Vida”: oceano, foreste pluviali e un’eccellente qualità della vita. Il Messico, quarto, equilibra una cultura vivace, immobili a prezzi accessibili e comunità di espatriati consolidate.

Italia: perché attira i pensionati stranieri

Nona in classifica, l’Italia conquista i pensionati stranieri con un mix irripetibile di arte, gastronomia e contesti naturali diversificati e suggestivi. Anche nel nostro Paese ci sono i pro e i contro. Se il Servizio Sanitario Nazionale sta purtroppo accusando tagli e inefficienze crescenti, ai pensionati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia viene concesso un regime di Flat Tax al 7%.

Le 10 migliori destinazioni per la pensione nel 2025

Panama Portogallo Costa Rica Messico Francia Spagna Malesia Grecia Italia Thailandia