Ariete

Metteteci una punta di orgoglio e di passione in tutto ciò che inventerete, che vi immaginerete. Non rinunciate a divertirvi trovando sempre qualcosa di bello da fare.

Toro

Plutone si ferma e interrompe certi processi, alcuni cambiamenti. Meglio non darvi la colpa di niente, riconoscendo le responsabilità del destino o di qualcuno.

Gemelli

Usare parole troppo pesanti, forse perché mossi da emozioni che vi spingeranno a dire senza pensare, potrebbe ferire la sensibilità di qualcuno. Attenti.

Cancro

Non riuscite a stare fermi, a ignorare tutto ciò che deve essere fatto, gestito. Solo provate a non esagerare con qualcosa di pensante, con qualcosa di eccessivo.

Leone

Marte e la Luna si incontrano nel vostro segno portando in alto passioni e emozioni del momento. Forse per reagire a quel Plutone che smette di dirvi la verità.

Vergine

Concedetevi volentieri di vivere un momento di pace, di tranquillità, senza mai ricercare nulla di impegnativo per non guastarvi la serenità del presente.

Bilancia

Plutone si ferma e arresta certi pensieri, alcune invenzioni che vi sembravano valide, possibili. E voi non ostinatevi a pretendere troppo da nessuno.

Scorpione

Marte vi spingerà a vivere e ad affrontare certe emozioni facendo qualcosa di speciale, qualcosa che vi faccia sentire vivi e speciali. Non rinunciate alle passioni.

Sagittario

Se quello che state cercando e l’entusiasmo per fare, allora questo cielo saprà accontentarvi. Marte e la Luna brillano in posizione amica, tanto basta per accendervi, per eccitarvi.

Capricorno

Dimostrare, a parole, di praticare la calma e l’equilibrio con quelle persone che, invece, sembrano aver perso la serenità. Trasformate la vostra solidità in saggezza.

Acquario

Difficile assecondare un Marte tanto agitato e desideroso di fare quando invece Plutone vi leva certezze, vi rende meno sicuri di ciò che volete. Non dovete imporvi nulla.

Pesci

Regalatevi un momento di pace e di serenità approfittando della calma relativa di queste stelle. State lontani da possibili impegni o fatiche per non complicare tutto.