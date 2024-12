Ariete

Davvero non esagerate mai con la fantasia e il divertimento, perché sarà facile facile sbagliare, fare cose che non dovreste, che non potreste. Siate prudenti.

Toro

Vi sentirete in dovere di dedicare attenzione sia alla logica che ai bei pensieri, così da non essere né mai troppo concreti né troppo lontani dalla realtà delle cose.

Gemelli

Sole e Mercurio si abbracciano di fronte a voi imponendovi riflessioni e considerazioni relative al presente, alle cose che fate e che state vedendo, sperimentando.

Cancro

Un momento abbastanza equilibrato, un tempo che dà volentieri ragione alla vostra Luna facendovi sentire comodi con tutto e con tutti. Vi piace fare di testa vostra.

Leone

Marte si ferma proprio mentre è nel vostro segno, obbligandovi così a rimandare certe decisioni, a rallentare e a cambiare idea circa certe ambizioni.

Vergine

Fermatevi un momento per fare chiarezza in voi, per confrontarvi con realtà e situazioni per le quali serve essere consapevoli, precisi e decisi. Non correte incontro a niente.

Bilancia

Qualcuno sembra perdere di peso e di importanza all’interno dei vostri sogni, tra le speranze che state coltivando in questo momento. Meglio immaginare da soli.

Scorpione

Marte smette di funzionare rendendovi un po’ meno tonici e decisi con il lavoro e i colleghi. Accettate questa minore forza facendovi cauti, smettendo di osare.

Sagittario

Sarà un momento importante per fare finalmente chiarezza con qualcuno, per guardarsi negli occhi e dirsi tutta la verità. Un’occasione preziosa, che non capita tutti i giorni.

Capricorno

Qualcuno, sul posto di lavoro, sembra essere particolarmente disposto a dialogare, a fare cose insieme a voi, pensando in grande e facendo sempre la sua parte.

Acquario

La Luna, vicinissima, vi aiuterà a sopportare meglio il nuovo moto retrogrado di Marte opposto. Saprete insomma accettare dubbi e contrattempi del destino.

Pesci

Qualcosa di sottile e di segreto saprà unirvi misteriosamente a chi amate. Forse è lo stesso bisogno di chiarezza, forse è la voglia di fare sul serio e di capire meglio.