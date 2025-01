Ariete

La Luna saprà accendere in voi la giusta dose di ottimismo, facendovi vivere un momento abbastanza piacevole e luminoso. Nonostante Marte e i suoi dispetti.

Toro

Marte si riaffaccia in sestile rendendo piuttosto deboli le vostre reazioni, poco assertive le parole. Dunque non siate mai troppo diretti per non farci una strana figura.

Gemelli

Mercurio oggi litiga con Nettuno, per questo sarete estremamente sensibili alla logica e alla precisione, sempre chiarissimi con i messaggi e con le parole.

Cancro

Toh chi si rivede, Marte! Il pianeta fa ritorno nel vostro segno riproponendo il bisogno di svolgere meglio un compito, di essere più precisi con una questione.

Leone

Vi liberate della fretta inutile di Marte e subito percepite un’energia migliore, diversa, pulita. Non sarà difficile immaginare di stare bene con qualcuno.

Vergine

Come spesso succede, anche stavolta non sopporterete alcuna forma di caos o di disordine. Al contrario sarete parecchio esigenti con le risposte, con le dimostrazioni.

Bilancia

Questa Luna opposta vi spinge a vivere di ottimismo e di passione anche senza un motivo apparente, anche se nulla proverà a farvi sognare, a creare aspettative.

Scorpione

Smettete di inseguire un progetto per fare piccole riflessioni, per prendervi altro tempo e organizzare ogni cosa. Una decisione molto saggia che vi aiuterà in futuro.

Sagittario

Mentre voi amerete nutrirvi di fantasia e di una fervida immaginazione, altri preferiranno limitarsi ad una pura e semplice logica. Punti di vista diversi, altri entusiasmi.

Capricorno

Marte torna ad affacciarsi dall’opposizione rendendo ancora piuttosto sensibili i rapporti, infiammabili certe situazioni. Siate prudenti con le parole e le dimostrazioni.

Acquario

Attenzione a non dire e a parlare usando troppe emozioni, finendo così per irritare qualcuno, per non accontentare chi si aspetta da voi altre affermazioni.

Pesci

Momento ideale per fare, per iniziare e prendere l’iniziativa, anche con qualcuno di cui vi fidate. Dunque non siate troppo pigri o così diffidenti e vivete ogni cosa.