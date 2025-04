Ariete

Il cielo fa silenzio e voi potete capire meglio che cosa vi dice quel Nettuno da non molto nel segno. Chiedetegli quali fortune o nuove possibilità avete, stupitevi un po’.

Toro

Venere mette in discussione i sogni e le occasioni, rendendovi un po’ meno disposti a credere, a sperare nelle fortune del destino. Per un momento che abbraccia la realtà.

Gemelli

Siete alla ricerca di un riscatto, di un mood migliore, più adatto alle vostre ambizioni e possibilità. Non abbiate fretta, presto le cose cambieranno in meglio.

Cancro

Marte spinge in direzione del destino, ma non sempre avete le idee abbastanza chiare circa la direzione. Vietatevi la fretta, il fare ogni cosa senza aver capito.

Leone

La Luna vi mette addosso il bisogno di fare, di concretizzare qualcosa, anche se non sarà facile. Provate ad accontentarvi di piccole cose, di risultati leggeri.

Vergine

La visita della Luna accende in voi emozioni e desideri, ma attenzione a chi avete davanti, a quelle persone che vi fanno compagnia. E che non hanno le idee troppo chiare.

Bilancia

Mettete da parte dubbi e paure per vivere un momento chiaro, deciso, ricco di passione e di entusiasmo. Fatelo per voi stessi e per la qualità delle relazioni.

Scorpione

Non potete condividere qualcosa di bello ma di complesso con chi non ha le idee chiare, con chi non sa decidere e non può scegliere che cosa è giusto fare.

Sagittario

Non smettete di mettere allegria e curiosità in tutto, vivendo per davvero le proposte del momento, aggiungendo una sana passione che renda ogni cosa speciale.

Capricorno

Non smettete di dire e di parlare, facendolo però con una certa prudenza, curando di più i dettagli e le sfumature del dire. Qualcuno vi ascolta con grande attenzione.

Acquario

Il Sole non smette di tenere accese le parole, quegli entusiasmi che si vedono e che è bellissimo poter condividere con le persone vicine, quelle che amate.

Pesci

Avreste voglia di un po’ di pace, di silenzio per ritrovare forse vecchie chiarezze che, certe situazioni o persone, vi hanno rubato tanto tempo fa. Provateci.